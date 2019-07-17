Азербайджанский телеком оператор договаривается о покупке Vodafone Ukraine за $700 млн





Как сообщает ресурс Liga.net, ссылаясь на три независимых источника, крупнейший азербайджанский оператор мобильной связи Azercell намерен купить украинского оператора Vodafone Ukraine.

Переговоры по этому поводу уже активно ведутся, проведена процедура оценки Vodafone Ukraine (due diligence), азербайджанская компания сделала binding offer (связывающая оферта). По словам одного из источников, уже в августе у Vodafone Ukraine «должен быть новый топ-менеджер, и покупатель — да, они (Azercell — Ред.)». В компании не комментируют этот вопрос. На запросы в Azercell и Azintelecom (владелец Azercell) ответы получить не удалось.

Украинский оператор обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль компании в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход — 12,8 млрд грн. Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Компания Azercell Telecom основана в 1996 году. Она является лидером на рынке мобильной связи Азербайджана с долей 49% (4,5 млн абонентов). Чистая прибыль Azercell по итогам прошлого года составила около $58,7 млн, доход $247 млн.

Точная сумма предложения азербайджанской компани пока не называется. Один из источников назвал сумму $700 млн. По нынешнему курсу это 18,2 млрд грн. Если учесть, что показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) Vodafone Ukraine в прошлом году составил 6,9 млрд грн, то её могут купить с мультипликатором 2,6 по OIBDA. Но по словам опрошенных экспертов, в целом по рынку в нашем регионе мультипликаторы при сделках с мобильными операторами обычно составляют от 3 до 6.Отмечается, что на предложенную сумму сделки мог повлиять долг Vodafone Ukraine. Перед тендером на частоты для запуска связи 3G в 2015 году компания взяла в долг €90 млн. И пока нет информации, вернула ли она эти деньги в полном объёме.

Вместе с тем, даже несмотря на потенциальные остатки по долгам, аналитики утверждают, что бизнес Vodafone Ukraine стоит явно дороже. Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий оценивает его в $1,2-1,3 млрд.

Примечательно, что если озвученная сумма сделки верна, то она будет меньше общего объема инвестиций, которые компания произвела в Украине за последние четыре года. С 2015 по 2019 год оператор вложил в 3G и 4G лицензии, а также в развитие сети, около 21 млрд грн. Компания также активно инвестировала в развитие розничной сети магазинов. По состоянию на весну этого года было открыто уже 170 собственных магазинов, а до конца года планируется открыть ещё 100 таких магазинов. Также недавно Vodafone Ukraine открыла собственную IT-компанию IT SmartFlex, которая будет разрабатывать решения для материнской компании и других digital-провайдеров.

Источник: Liga.net