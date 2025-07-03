Боссы ИИ-стартапов обнаружили, что нанимали одного и того же айтишника из Индии — он работал в 4-х одновременно

Основатель Playground AI Сухаил Доши обвинил индийского разработчика Сохама Парекха в обмане работодателей, поскольку обнаружил, что тот одновременно удаленно работал в 3-4 стартапах и продолжал искать работу в других.

«Внимание: есть парень по имени Сохам Парекх (в Индии), который работает одновременно в 3-4 стартапах. Он охотился на компании, ищущие молодежь, и другие. Будьте осторожны», — написал Доши в в заметке на X (через Mint). «Я уволил этого парня в первую же неделю и сказал ему перестать обманывать людей. Он не остановился и через год. Больше никаких оправданий».

Доши поделился резюме Сохама, которое показало, что тот работал в Dynamo AI, Union AI, Synthesia и Alan AI на ряде технологических должностей, а до этого — получил степень бакалавра в Мумбайском университете и степень магистра в Технологическом институте Джорджии. Однако основатель Playground предполагает, что 90% отсылок фейковые.

«Я пытался убедить этого парня взяться за ум, объяснил последствия и дал шанс начать все сначала, потому что иногда именно это человеку нужно. Но это явно не сработало», — сказал он.

В некоторых других стартапах подтвердили, что тоже натыкались на парня. Босс Fleet AI говорит, что тот работал «в более чем 4-х» компаниях одновременно и «занимается этим годами», а основатель AIVideo добавил, что был близок к тому, чтобы нанять его.

«Уволен сегодня утром. Он невероятно хорошо выступил на собеседованиях; видимо, много тренировался», — написала в X Фло Кривелло, основательница Lindy.

Вместе с тем в комментариях появлялись и те, кто выступил в поддержку Парекха:

«Почему вы считаете, что подработка — это неправильно? Если он отлично прошел собеседования и был лучшим, а вы его наняли — что плохого? Главное, чтобы он вовремя выполнял все задания и имел правильное отношение к работе».

Доши ответил, что Парекх на самом деле «ничего не делает и постоянно лжет», что подтвердили другие компании.

«Этот твит появится еще у 10+ компаний. Вот увидите», — добавил Доши.

Интересно, что позже в комментариях к посту Доши появился аккаунт якобы самого Парекха, который активно выступал в свою защиту. Он утверждал, что ему отказали в работе почти все в отрасли, но теперь он получил контракт как инженер-основатель в новом стартапе и может начать все с чистого листа.

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«Вот и все. Меня изолировали, списали со счетов и оттолкнули почти все, кого я знал, и каждая компания, в которой я работал. Но создание — это единственное, что я когда-либо по-настоящему знал, и это то, чем я продолжу заниматься».

Жонглирование роботами — не новый термин в сфере IT, но редко кого уличают в этом публично. Ранее мы писали о 50-летнем разработчике, который заработал $470 000 за год на 6 удаленных работах, когда на него в это время работала целая команда.