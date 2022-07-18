Несправедливое преимущество для Intel – американская полупроводниковая индустрия разделилась из-за льгот в Законах CHIPS и FABS

Во вторник в Сенате США может состояться голосование по законопроектам, направленным на поддержку индустрии компьютерных чипов в стране. Разработанные нормативные акты направлены на то, чтобы сделать США более конкурентоспособными по сравнению с Китаем, чья индустрия чипов быстро росла за последние 5 лет и составляет почти 10% мировых продаж. Эти меры включают субсидии на сумму $52 млрд и инвестиционный налоговый кредит для стимулирования производства в США.

Но в самой полупроводниковой индустрии возникает раскол в связи с этими законопроектами. Некоторые игроки обеспокоены тем, что окончательный вариант законов может оказать непропорционально большую поддержку Intel, при этом мало что делая для поддержки других производителей чипов, таких как AMD, Qualcomm и NVIDIA.

Intel вместе с такими компаниями, как Texas Instruments и Micron, разрабатывает и производит собственные чипы. Такие фирмы в соответствии с Законом CHIPS получат выгоду от субсидий в размере $52 млрд для строительства заводов. Кроме того, они получат выгоду от инвестиционного налогового кредита на покупку инструментария для использования на своих заводах в рамках Закона FABS.

AMD, Qualcomm и NVIDIA разрабатывают свои чипы, но привлекают производственных партнёров для их изготовления. Таким образом, на них не распространяются выгоды в виде субсидий на строительство заводов или налоговой поддержки для инструментария. Они поддерживают отдельную версию Закона FABS, которая содержит как налоговую скидку на производство, так и налоговую скидку на деятельность по разработке чипов, что принесет им непосредственную пользу. Эта версия Закона FABS больше нравится более широкому кругу участников индустрии чипов. Кроме того, Ассоциация полупроводниковой промышленности, представляющая американские фирмы по производству микросхем, призвала законодателей принять именно эту версию закона.

Представители компаний, которым нынешние версии законопроектов не сулят никаких льгот, говорят о несправедливом с точки зрения конкуренции распределении ресурсов.

«У вас есть Intel, которая может получить $20 млрд по Закону CHIPS плюс $5 или $10 млрд по Закону FABS. Итак, $30 млрд достанутся вашему прямому конкуренту, а вы не получите ни цента? Это вызовет проблемы на рынке», — сказал представитель компании на условиях анонимности.

Источник: reuters