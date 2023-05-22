Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус дебютирует на Венецианском кинофестивале

Майкл Манн возвращается после семилетнего отдыха с одним из самых ожидаемых фильмов года – биографическим фильмом «Феррари» об известном автомобильном предпринимателе. Продюсер байопика Нильс Юль подтвердил через Instagram, что фильм дебютирует в этом году на Венецианском кинофестивале, который будет проходить с 30 августа по 9 сентября.

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Известно, что производство фильма обошлось в $90 млн, а в актерский состав привлекли таких звезд, как Адам Драйвер (Энцо Феррари) и Пенелопа Крус (Лаура Феррари). Сюжет основан на книге, написанной в 1991 году писателем и журналистом Броком Йейтсом, который работал репортером NASCAR на CBS, и охватывает события 1957 года.

В ленте покажут престижную гонку Mille Miglia с участием автомобиля Ferrari – в том числе и финальный заезд на выносливость на открытой дороге в Италии протяженностью в полторы тысячи километров. Гонка завершилась, когда у Ferrari, за рулем которого находился Альфонсо де Портаго, сорвало колесо. Авто врезалось в толпу, в результате чего погибли девять человек, в том числе пятеро детей, штурман Эдмунд Нельсон и сам Портаго.

Шейлин Вудли сыграет Лину Ларди, давнюю любовницу Феррари, а Патрик Демпси – итальянского автогонщика Пьеро Таруффи. Среди остального актерского состава: Джек О’Коннелл, Сара Гадон, Габриэль Леоне и Эрик Хауген.

Это будет первый фильм 80-летнего Манна, который выйдет после «Кибер» 2015 года, саму же идею «Феррари» он вынашивал еще с 2000-х годов. В следующем году режиссер планирует снять продолжение своего криминального боевика «Схватка» 1995 года.

Съемку «Феррари» завершили в прошлом году, однако ни одна компания не подтвердила его прокат. Фильм производила STX Entertainment, которая стала подразделением индийской медиакомпании ErosSTX, и после слияния она не может быть дистрибьютором. Телекомпания Sky ранее объявила, что покажет«Феррари» на своих каналах.

Проблемы с распространением привели к тому, что в настоящее время трейлер все еще не опубликован, а зрителям предоставили для анонса всего несколько изображений.