Бальдра в сериале God of War сыграет звезда "Дэдпула"

Звезда «Дэдпула» Эд Скрейн сыграет Бальдра в предстоящем сериале God of War от Prime Video. Его персонаж один из ключевых антагонистов истории, сын Одина и почти непобедимый боец, который выполняет «грязную» работу.





Скрейн известен по роли Аякса в фильме «Дэдпул», а также появлениями в «Алита: Боевой ангел», «Мидуэй», «Игре престолов» и проектах Зака Снайдера. Теперь он присоединяется к лайв-экшен адаптации God of War, вдохновленной игровыми событиями и собственно скандинавской сагой.

Бальдр — главный антагонист истории о Кратосе и Атрее в God of War (2018). Его непобедимость связана с проклятием: он не может чувствовать ни боли, ни удовольствия, что делает его состояние скорее проклятием, чем благословением. Из-за этого персонаж становится одержимым поиском противника, который сможет заставить его что-то почувствовать.

«Это проклятие разжигает его неуемную ярость и жажду крови. В бою он полагается на грубую силу и сокрушительные удары кулаками. Больше всего Бальдр стремится встретить соперника, который сможет сравниться с ним в бою и наконец заставит его почувствовать что-то», — говорится в описании персонажа.

Если обращаться к мифологии, то Бальдр — это бог света, чистоты и красоты, который не имеет проклятия, а его смерть запускает Рагнарок. В версии God of War история подобная, но с художественным акцентом на его проклятии и психологическом состоянии. В игре 2018 года персонаж дебютировал как неумолимый враг, постоянно преследующий Кратоса и Атрея, и участвовал в крупнейших экшн-сценах.





Скрейн присоединяется к уже подтвержденному актерскому составу: Райан Херст сыграет Кратоса, Каллум Винсон — Атрея, Мэнди Патинкин — Одина, Олафур Дарри Олафссон — Тора, Макс Паркер — Геймдалля, а Тереза Палмер — Сиф. Также возвращаются Алистер Дункан в роли Мимира, Дэнни Вудберн как Брок и Джефф Гулка как Синдри.

Дата премьеры сериала God of War на Prime Video пока что не объявлена. Кастинг Бальдра означает, что большинство ключевых фигур скандинавской саги уже имеют своих актеров, хотя роль Фреи пока не подтверждена.

Источник: Games Radar, IGN