«Барби» отправляется из кукольного мира в реальный — новый трейлер фильма Warner Bros. с Марго Робби и Райаном Гослингом

Сюжет фильма Греты Гервиг сосредоточится на путешествии Барби (Марго Робби) в реальный мир – и, конечно, компанию ей составит Кен (Райан Гослинг).

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Кукла, похоже, устала от идеально розовой атмосферы и стремится «перезагрузить» свою жизнь.

«Думали ли вы когда-нибудь о смерти?» – спрашивает главная Барби у других Барби и Кенов во время вечеринки.

Однако реальность принимает кукол явно не так, как те ожидали: Барби сталкивается с сексуальными домогательствами и арестом, а Кену, к его большому разочарованию, не разрешают провести аппендэктомию на человеке. Впоследствии главная героиня будет убегать от генерального директора компании Mattel (Уилл Феррел), который отчаянно стремится поместить ее «обратно в коробку».

Несмотря на то, что в прошлом году менеджер вокалиста группы Aqua говорил, что песня «Barbie Girl» не будет использована в фильме, кавер-версию все-таки можно услышать в трейлере.

В гигантском перечне актерского состава также Америка Феррера, Кейт Маккиннон, Майкл Сера, Ариана Гринблатт, Исса Рэй, Рэя Перлман, Ана Круз Кейн, Эмма Макки, Хари Неф, Александра Шипп, Кингсли Бен-Адир, Симу Лю, Нкути Гатва, Скотт Эванс, Джейми Деметриу, Коннор Свинделлс, Шэрон Руни, Никола Кофлан, Риту Арья, Дуа Липа, Хелен Миррен.

Режиссер ленты – Грета Гервиг («Маленькие женщины», «Леди-Берд»), которая написала сценарий в соавторстве с Ноем Баумбахом («Брачная история», «Истории семьи Майровиц»).

В украинских кинотеатрах фильм «Барби» должен выйти 20 июля 2023 года.

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