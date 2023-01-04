БЭБ разоблачило конвертационный центр криптовалют и изъяло 152 млн грн наличных — подозреваемым грозит штраф до 20,13 млн грн

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили масштабную международную схему по отмыванию денег. Группа злоумышленников организовала перевод средств в наличные с помощью конвертационного центра, перемещение наличных денег между городами Украины и ЕС, а также нелегальный обмен валют и продажу криптовалют.

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Детективы БЭБ провели обыски помещений, где осуществлялась незаконная деятельность по обмену валют. Во время обысков были изъяты наличные деньги на сумму 152 млн грн. По информации ведомства, основной целью деятельности центра было отмывание доходов, полученных преступным путем, конвертация средств в Украине и странах Евросоюза, скрывая упомянутые операции от финансовых регуляторов.

«Схемой воспользовались сотни физических лиц и больших компаний. Это подтверждают документы, которые были изъяты во время обысков БЭБ и черновые записи о физических и юридических лицах Украины и стран Евросоюза, которые пользовались схемой», – сообщает пресс-служба БЭБ.

Сообщается, что преступную группу удалось выявить благодаря взаимодействию и сотрудничеству сотрудников БЭБ с экспертами Евросоюза.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)). Эта статья предусматривает наказание штрафом от 10 тыс. до 15 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 13,42 млн грн. до 20,13 млн грн. по состоянию на начало 2023 года) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.