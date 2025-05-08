«Бей Педро Паскаля по голове»: звезда новых «Мстителей» раскрыл одно из ключевых противостояний фильма

Алан Камминг, который возвращается к роли Ночного Змея в «Мстители: Судный день», возможно, раскрыл один из ключевых поворотов предстоящего фильма — потенциальное противостояние между Людьми Икс и Фантастической четверкой.

В одной из таких сцен нам, вероятно, следует ожидать ожесточенной битвы между Мистером Фантастиком Педро Паскаля и Ночным Змеем Камминга. Алан даже уже начал тренироваться, хотя и не обрадовался такому повороту событий.

«Я вчера учился трюкам для боевой сцены и думаю: «Мне 60 лет. 23 года назад я играл этого супергероя. Я уже тогда был немного стар для него»», — пошутил Камминг в интервью BuzzFeed UK (через Games Radar). «А теперь я снова это делаю. Это, по-моему, очень смешно. Я думаю: «Что? С кем я дерусь?». Они говорят: «Ты бьешь Педро Паскаля по голове» или что-то в этом роде».

Очевидно к таким комментариям следует относиться с долей скептицизма, учитывая шутливый тон Камминга. Хотя он, бесспорно, подтвердил то, о чем давно говорили инсайдеры — «Мстители: Судный день» покажут нам противостояние между Мстителями, Фантастической Четверкой, Громовержцами и Людьми Икс, прежде чем команды объединятся под предводительством нового Капитана Америки (Энтони Маки), чтобы столкнуться с самим Доктором Думом в исполнении Роберта Дауни-младшего.

Съемки фильма в настоящее время проходят в Великобритании, так что мы уже видели несколько закулисных кадров, которые среди прочего намекали, что по крайней мере часть действия будет происходить в Латверии — заснеженной родине Виктора фон Дума.

Напомним, что изначально новый фильм о Мстителях должен был получить подзаголовок «Династия Канга» и сосредоточиться на противостоянии команды супергероев персонажу Джонатана Мейджорса. Однако студия распрощалась с актером из-за обвинений в домогательстве и нападении, а нового злодея разглядели в Дауни, который долгое время играл Железного Человека. Ранее Marvel представила 25+ актеров фильма в странном 5-часовом тизере, который собрал рекордные для прямых трансляций студии просмотры. Вторую «партию» персонажей обещают выдать в ближайшие дни, так что возможно мы увидим не озвученных ранее Крис Эванс в роли Кочевника и доктора Стрэнджа Бенедикта Камбербэтча.

Студия запланировала сразу две новые ленты о Мстителях и, помимо «Судного дня», выпустит прямое продолжение под названием «Тайные войны» — обе будут режиссировать братья Руссо («Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал») по сценариям ветерана MCU Стивена Макфили. «Судный день» дебютирует в кинотеатрах 1 мая 2026 года, а «Тайные войны» выйдут через год 7 мая.