«Мстители 5» от Marvel — Бенедикт Камбербэтч намекнул, что Доктор Стрэндж вернется

Бенедикт Камбербэтч намекнул на подробности об участии Доктора Стрэнджа в предстоящем фильме «Мстители» Marvel. Во время интервью Netflix актер обмолвился, что его персонаж может участвовать в «Мстителях 5» в определенном качестве.
Камбербэтч рассказал о своем художественном подходе к некоторым из своих самых популярных ролей. В частности он коснулся воплощения Шерлока Холмса в сериале BBC, дракона Смауга в ленте «Хоббит» и Доктора Стрэнджа в кинематографической вселенной Marvel.
«У меня были очень прекрасные отношения с этим [Marvel] с момента [принятия на роль]. Я очень жду «Мстителей» в следующем году, которые готовят бурю», — сказал Камбербэтч.
Есть несколько выводов, которые можно сделать из этого заявления. Во-первых, это подтверждение возможного возвращения Стрэнджа в фильмы Marvel — сообщалось, что в ленте «Мстители 5» могут вернуться более 60 персонажей MCU. Во-вторых, это может означать, что производство «Мстителей 5» все еще планируется начать в следующем году, несмотря на некоторые творческие разногласия.
В другом месте в интервью Бенедикт Камбербэтч рассказал, как он мог не сыграть Доктора Стрэнджа из-за конфликта в расписании, связанного с театральным спектаклем «Гамлет». К счастью, Marvel сдвинули съемки в соответствии с графиком актера. Камбербэтч также поблагодарил свою роль супергероя за то, что она открыла дверь для изучения других ролей, которые не были предназначены для массовой аудитории.
«Радость от этой роли огромна, но это также означает, что я могу помогать создавать менее коммерческие. Так что он [Доктор Стрэндж] во многом подарок в моей жизни как продюсера и как актера. Мне нравится его играть. Он очень веселый» — отмечает Камбербэтч.
Актер впервые стал супергероем в фильме «Доктор Стрэндж» в 2016 году. С тех пор Стрэндж в его исполнении появился в нескольких других фильмах Marvel: «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» и «Человек-паук: Домой пути нет».
Новые «Мстители» первоначально были известны как «Мстители: Династия Канг» Династия Канг». С тех пор фильм называют «Мстители 5» после того, как компания Marvel объявила о разрыве отношений с актером Джонатаном Мейджорсом — после того, как 18 декабря он был признан виновным по обвинению в нападении и домогательстве. Неофициально известно, что режиссером ленты может стать Шон Леви («Дэдпул и Росомаха»). Выход «Мстителей 5» запланирован на 1 мая 2026 года.
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Источник: IGN
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