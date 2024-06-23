«Мстители 5» от Marvel — Бенедикт Камбербэтч намекнул, что Доктор Стрэндж вернется

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Бенедикт Камбербэтч намекнул на подробности об участии Доктора Стрэнджа в предстоящем фильме «Мстители» Marvel. Во время интервью Netflix актер обмолвился, что его персонаж может участвовать в «Мстителях 5» в определенном качестве.

Камбербэтч рассказал о своем художественном подходе к некоторым из своих самых популярных ролей. В частности он коснулся воплощения Шерлока Холмса в сериале BBC, дракона Смауга в ленте «Хоббит» и Доктора Стрэнджа в кинематографической вселенной Marvel.

«У меня были очень прекрасные отношения с этим [Marvel] с момента [принятия на роль]. Я очень жду «Мстителей» в следующем году, которые готовят бурю», — сказал Камбербэтч.

Есть несколько выводов, которые можно сделать из этого заявления. Во-первых, это подтверждение возможного возвращения Стрэнджа в фильмы Marvel — сообщалось, что в ленте «Мстители 5» могут вернуться более 60 персонажей MCU. Во-вторых, это может означать, что производство «Мстителей 5» все еще планируется начать в следующем году, несмотря на некоторые творческие разногласия.

В другом месте в интервью Бенедикт Камбербэтч рассказал, как он мог не сыграть Доктора Стрэнджа из-за конфликта в расписании, связанного с театральным спектаклем «Гамлет». К счастью, Marvel сдвинули съемки в соответствии с графиком актера. Камбербэтч также поблагодарил свою роль супергероя за то, что она открыла дверь для изучения других ролей, которые не были предназначены для массовой аудитории.

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«Радость от этой роли огромна, но это также означает, что я могу помогать создавать менее коммерческие. Так что он [Доктор Стрэндж] во многом подарок в моей жизни как продюсера и как актера. Мне нравится его играть. Он очень веселый» — отмечает Камбербэтч.

Актер впервые стал супергероем в фильме «Доктор Стрэндж» в 2016 году. С тех пор Стрэндж в его исполнении появился в нескольких других фильмах Marvel: «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» и «Человек-паук: Домой пути нет».

Новые «Мстители» первоначально были известны как «Мстители: Династия Канг» Династия Канг». С тех пор фильм называют «Мстители 5» после того, как компания Marvel объявила о разрыве отношений с актером Джонатаном Мейджорсом — после того, как 18 декабря он был признан виновным по обвинению в нападении и домогательстве. Неофициально известно, что режиссером ленты может стать Шон Леви («Дэдпул и Росомаха»). Выход «Мстителей 5» запланирован на 1 мая 2026 года.

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Источник: IGN

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