Джонатан Мейджорс говорит, что выбор Доктора Дума для «Мстителей» вместо Канга «разбил ему сердце»

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Marvel прекратила сотрудничество с актером, который играл Канга Завоевателя, из-за обвинений в преследованиях, а следующие «Мстители», которые планировались с подзаголовком «Династия Канга» превратила в «Мстители: Судный день» с Доктором Думом, как главным злодеем.

«У меня разбито сердце», — ответил Мейджорс, когда сайт TMZ (через Variety) спросил его о реакции на объявление Marvel. «Я люблю Канга. Но Доктор Дум — злодей».

Marvel уволила Мейджорса в тот же день, когда его признали виновным в двух преступлениях — домогательстве и нападении. Его персонаж должен был стать «новым Таносом» MCU и сыграть ведущую роль в фильме «Мстители: Династия Канга».

Интересно, что Роберт Дауни-младший, который пришел Мейджорсу на замену в следующих, переосмысленных «Мстителях», и сам имеет историю юридических проблем. Актер был арестован в 1996 году за хранение героина, кокаина и незаряженного оружия и получил три года испытательного срока; впоследствии были и другие проблемы с законом, которые заставили Marvel сомневаться, брать ли Дауни на роль Тони Старка в «Железном человеке» 2008 года (кстати, несколькими годами ранее Роберт пробовался на роль Доктора Дума).

«Я считаю справедливым, что мистера Дауни встретили и встречали с терпением, интересом и любовью…», — сказал Мейджорс.

Он добавил, что очень хотел бы вернуться в MCU, как Канг:

«Я люблю Канга. Если это то, чего хотят фанаты и то, чего хочет Marvel, тогда давайте».

Мейджорса арестовали 25 марта 2023 года после того, как его тогдашняя девушка Грейс Джаббари обвинила актера в нападении на нее на заднем сиденье автомобиля после того, как взяла его телефон, чтобы прочитать текстовое сообщение, которое он получил от другой женщины. Джаббари утверждала, что Мейджорс силой забрал у нее телефон, травмировав палец на руке, а когда она вышла из автомобиля, ударил ее по затылку и пытался силой затолкать обратно в авто, оцарапав ухо.

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