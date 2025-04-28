Новости Кино 28.04.2025 в 17:48 comment views icon

Первый кадр закулисья «Мстители: Судный день» — Доктор Дум на месте, съемки официально начались

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Первый кадр закулисья «Мстители: Судный день» — Доктор Дум на месте, съемки официально начались

Съемки фильма «Мстители: Судный день» официально стартовали — и первый кадр от братьев Руссо точно не такой, как вы ожидаете.

Режиссеры подписали фото коротко и ясно: «День первый…». Если вы ожидали фотографию команды, камер или актеров, то должны разочаровать — держите стул. Но с подписью! То есть первый кадр за кулисами — это снова знакомое фото стула, как и во время недавнего пятичасового тизера Marvel. На нем видна надпись «Виктор фон Дум». Именно этого персонажа сыграет Роберт Дауни-младший, который возвращается во вселенную Marvel в новой роли спустя шесть лет после смерти Тони Старка в «Мстителях: Финал».

Как писали выше, подобный подход Marvel уже использовала во время специальной пятичасовой презентации, посвященной «Судному дню» и «Тайным войнам». Тогда студия показывала стулья с именами актеров, которые присоединятся к фильму, среди них — участники старой вселенной «Людей Икс», новая «Фантастическая четверка» и знакомые лица Marvel. По словам студии, еще остались сюрпризы насчет каста.

Перший кадр залаштунків «Месники: Судний день» — Доктор Дум на місці, знімання офіційно почались
Братья Руссо / AGBO Films

Среди подтвержденных участников «Судного дня» — Энтони Маки, Крис Хемсворт, Летиция Райт, Пол Радд и актеры из «Громовержцев». Актер Дэвид Харбор признавался, что узнал о ролях некоторых только из этого невероятно длинного видео.

Фильм «Мстители: Судный день» должен выйти в кинотеатрах в начале мая 2026 года. Вслед за ним, в мае 2027-го, запланирован релиз «Мстители: Тайные войны».

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Источник: Games Radar

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