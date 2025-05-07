Новости Кино 07.05.2025 в 17:47 comment views icon

Капитан Америка «засветил» важное место действия «Мстители: Судный день» — заснеженную родину Доктора Дума

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Капитан Америка «засветил» важное место действия «Мстители: Судный день» — заснеженную родину Доктора Дума

Капитан Америка (Энтони Маки) показал видео со съемок «Мстители: Судный день» — кадры похожи на Латверию, родину Доктора Дума.

Прямо в видео актер не упоминает «Судный день», но намек очевиден. Дело в том, что в комиксах Marvel Доктор Дум управляет вымышленной восточноевропейской страной Латверией, где часто бывает снежно и холодно.

«Где бы вы ни были, я надеюсь, что это теплый, красивый, солнечный день», — говорит актер в ролике, который появился в его Instagram Stories.

В кадре — снег, и это вызвало волну обсуждений в соцсетях. Пользователи сразу стали предполагать, что это Латверия, поскольку в этой стране порой бывает холодно и снежно. Некоторые другой добавлял кадр из комикса, где Дум верхом на медведе мчится через заснеженные пейзажи.

Официально известно, что съемки происходят в Лондоне, где сейчас мягкая весенняя погода. Поэтому снег в кадре может быть искусственным для сцены, которая воспроизводит именно Латверию. Или они переместились в какую-то другую локацию. Напомним, роль Дума играет Роберт Дауни-младший, и по слухам, его персонаж будет иметь ключевое значение в сюжете. Название фильма — «Судный день» — якобы тоже связано с Думом.

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Съемочный процесс держат в строжайшей тайне. Актеры из других проектов Marvel даже не признаются друг другу, участвуют ли они в съемках. Дэвид Гарбор («Громовержцы: Новые Мстители») рассказывал, что не смог обсудить свое участие даже с Уайаттом Расселом. Они только подозревают, кто и что там делает.

«Мстители: Судный день» должен выйти в кино 1 мая 2026 года. А пока Marvel держит все карты при себе, а сами съемки начали без готового сценария и актерского состава.
Поэтому фанаты внимательно изучают каждый кадр, чтобы представить, что ждет их в следующем этапе MCU. Хотя первый кадр со съемок, который показали братья Руссо, имеет еще меньше намеков, чем видео со снегом.

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Источник: Games Radar

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