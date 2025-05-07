«Белоснежка» выйдет в «цифре» 13 мая — касса из кинотеатров так и не перебила бюджет

«Белоснежка» завершает прокат в кинотеатрах с заработками в $200 млн — сумма, даже не приблизившаяся к бюджету производства, который по официальным данным превысил $270 млн (неофициальные говорят о $350 млн).

Сейчас Disney запланировала цифровой релиз на 13 мая и продажу фильма на физических носителях с 24 июня, в попытках хоть как-то компенсировать потраченные средства. Бонусом к дискам предлагают удаленные сцены, ролик с ляпами и комментарии к музыке, декорациям и костюмам.

Напомним, что фильм преследовали скандалы еще на этапе производства: изначально зрители не оценили выбор актрисы колумбийского происхождения на главную роль, а дальше проблем добавили ее заявления. Рэйчел Зеглер утверждала, что ей не нравится оригинальный фильм, называла принца «преследователем», а также демонстрировала пропалестинскую позицию, что спровоцировало и слухи о конфликте с коллегой по фильму израильтянкой Галь Гадот.

В итоге «Белоснежка» неплохо стартовала в мировом прокате с $87 млн, хотя «домашний» дебют оказался провальным. В следующие выходные ситуация ухудшилась: ленту Disney сначала обогнал боевик с Джейсоном Стейтемом, а затем и экранизация Minecraft, которая, что интересно, только в США на премьере получила $162 млн, что более чем вдвое превышает общие домашние сборы «Белоснежки». Рецензии дублировали настроения зрителей: критики оценили фильм в B+ на CinemaScore и 44% Rotten Tomatoes, тогда как IMDb был вынужден скрыть рейтинг, после того, как он опустился до 2,3 из 10.

Напомним, что ранее студия остановила работу над римейком «Рапунцель», который находился в активной стадии разработки. Кажется, в Disney начали понимать, что с живыми версиями мультфильмов у них что-то идет не так.