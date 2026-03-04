banner
Новости Авто 04.03.2026 comment views icon

Бензин подорожал на 5 грн/л за несколько дней: эксперты прогнозируют, дойдет ли до 100 за литр

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Бензин подорожчав на 5 грн/л за кілька днів: експерти прогнозують, чи дійде до 100 а літр

Недавно в Украине примерно вдвое выросла стоимость зарядки электромобилей на публичных станциях. Это привело к тому, что стоимость поездки на электромобиле сравнялась или даже превысила стоимость поездки на авто с ДВС. Но вот маятник качнулся в другую сторону.


В минувшие выходные США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану. Тот не остался в долгу и обстрелял ракетами и ударными дронами соседние страны и попытался перекрыть Ормузский пролив. Все это привело к скачку цен на нефть, что почти сразу повлияло на украинский топливный рынок.

С прошлой субботы бензин и дизель в крупнейших сетях АЗС подорожали в среднем на 5 грн/л. В течение выходных и понедельника большинство крупных сетей подняли цены на 1 грн/л. 3 марта сети OKKO и WOG добавили еще по 2 грн/л, а UPG — сразу 3 грн/л. Также повышение на 2-4 грн/л ввели Ukrnafta, «БРСМ-Нафта», AMIC, SOCAR, KLO, Parallel, Chipo и другие. 4 марта большинство сетей снова подняли цены еще на 2 грн/л. В частности, в OKKO обычное топливо пересекло 70 грн/л, а бензин Pulls 100 стоит более 80 грн/л. Из-за ажиотажа часть сетей приостановила сервисы подписки топлива или ограничила объемы покупки в мобильных приложениях.

На фоне осложнения судоходства в районе Ормузского пролива и нервной реакции трейдеров и потребителей эксперты рассказали, возможен ли сценарий с ценой бензина по 100 грн/л в марте.


Руководитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин пояснил, что в случае негативного сценария цена бензина «на панике» теоретически может достичь 100 грн/л, однако сам эксперт в такой предел не слишком верит. Зато 70-75 грн/л он называет реалистичными, если деэскалация затянется. Аналогичная логика касается и автогаза: в кризисные периоды рынок реагирует резко и неравномерно.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что на фоне военного конфликта продавцы получили удобный информационный повод для повышения цен на бензин и дизель. По его словам, военные риски по большей части уже были заложены в цену нефти, а часть участников рынка просто пытается дополнительно заработать на волне роста.

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн связывает скачок с паникой потребителей и давлением международных трейдеров. Украинцы массово заправляют полные баки, и это быстро опустошает станции.

Продажи через АЗС за последние дни выросли примерно на 50%, а иногда и больше. По оценке Куюна, ажиотаж уже добавил минимум 5 грн/л к розничной цене. Он отмечает, что физически за несколько дней в мире не может закончиться нефть, но паника способна перекосить рынок.

Спецпроекты
Apple Watch: як підібрати розмір, характеристики та конфігурацію під образ життя. Поради від Алло
Як Bitget відзначає Міжнародний жіночий день і закликає жінок формувати майбутнє Web3

Подробнее ознакомиться с мнениями экспертов относительно ситуации, сложившейся на топливном рынке Украины, можно в материале на сайте The Page.

Электромобили теряют преимущество: их зарядка в Украине подорожала в два раза

Популярные новости

arrow left
arrow right
SpaceX запустит 120 спутников для ВСУ: они будут работать в украинской сети UASAT NANO
Топ-10 электромобилей в Украине: как изменились цены и предложение после введения НДС
Правительство анонсировало поиск работы через "Дію"
BYD возглавил рынок новых авто в Украине: почему Европа проигрывает Китаю
До $10 млрд в год: как экспорт вооружения может изменить оборонную экономику Украины
Зарегистрировать Starlink теперь можно у операторов "Нова пошта" и "Укрпошта": как это работает
Электромобили теряют преимущество: их зарядка в Украине подорожала в два раза
Ученые создали квантовый материал, который "извлекает" водород из солнца и воды
Электромобильный бум в Украине закончился? Статистика января показывает падение до 10%
Как верифицировать терминал Starlink в Украине: гайд для физлиц, ФОП и компаний
Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Украине: умные очки со звуком от 9999 грн
Моббинг и харассмент на работе: украинцам разрешат временно перейти на дистанционную форму
Курс на ИИ-государство: Минцифра запустит 20+ новых услуг в "Дії" за полгода и умного ассистента
Скрученный пробег в Украине 2025: Toyota Avensis — лидер антирейтинга со 100+ тыс. "недостачи"
В Украину завезли почти полмиллиона авто за 2025 год: средний возраст — 9 лет, самый популярный — Tesla Model Y
Telegram остается главным источником новостей в Украине: около 90% среди молодежи, популярнее ТВ
В прошлом году на lifecell перешли более 300 000 украинцев: это единственный оператор с приростом, Kyivstar и Vodafone — в минусах
Украинцы выкупили 80% запасов зарядных станций со складов в Европе, — СМИ
Программиста из Хмельницкого осудили на донат в 100 000 грн для ВСУ за подделку документов на выезд
В Украину завезли 504 авто с налогом на роскошь: в 3 раза меньше, чем в прошлом году
Экономия до $100: "Укрпошта" отменила плату за возврат международных посылок
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить