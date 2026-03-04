Бензин подорожал на 5 грн/л за несколько дней: эксперты прогнозируют, дойдет ли до 100 за литр

Недавно в Украине примерно вдвое выросла стоимость зарядки электромобилей на публичных станциях. Это привело к тому, что стоимость поездки на электромобиле сравнялась или даже превысила стоимость поездки на авто с ДВС. Но вот маятник качнулся в другую сторону.





В минувшие выходные США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану. Тот не остался в долгу и обстрелял ракетами и ударными дронами соседние страны и попытался перекрыть Ормузский пролив. Все это привело к скачку цен на нефть, что почти сразу повлияло на украинский топливный рынок.

С прошлой субботы бензин и дизель в крупнейших сетях АЗС подорожали в среднем на 5 грн/л. В течение выходных и понедельника большинство крупных сетей подняли цены на 1 грн/л. 3 марта сети OKKO и WOG добавили еще по 2 грн/л, а UPG — сразу 3 грн/л. Также повышение на 2-4 грн/л ввели Ukrnafta, «БРСМ-Нафта», AMIC, SOCAR, KLO, Parallel, Chipo и другие. 4 марта большинство сетей снова подняли цены еще на 2 грн/л. В частности, в OKKO обычное топливо пересекло 70 грн/л, а бензин Pulls 100 стоит более 80 грн/л. Из-за ажиотажа часть сетей приостановила сервисы подписки топлива или ограничила объемы покупки в мобильных приложениях.

На фоне осложнения судоходства в районе Ормузского пролива и нервной реакции трейдеров и потребителей эксперты рассказали, возможен ли сценарий с ценой бензина по 100 грн/л в марте.





Руководитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин пояснил, что в случае негативного сценария цена бензина «на панике» теоретически может достичь 100 грн/л, однако сам эксперт в такой предел не слишком верит. Зато 70-75 грн/л он называет реалистичными, если деэскалация затянется. Аналогичная логика касается и автогаза: в кризисные периоды рынок реагирует резко и неравномерно.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что на фоне военного конфликта продавцы получили удобный информационный повод для повышения цен на бензин и дизель. По его словам, военные риски по большей части уже были заложены в цену нефти, а часть участников рынка просто пытается дополнительно заработать на волне роста.

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн связывает скачок с паникой потребителей и давлением международных трейдеров. Украинцы массово заправляют полные баки, и это быстро опустошает станции.

Продажи через АЗС за последние дни выросли примерно на 50%, а иногда и больше. По оценке Куюна, ажиотаж уже добавил минимум 5 грн/л к розничной цене. Он отмечает, что физически за несколько дней в мире не может закончиться нефть, но паника способна перекосить рынок.

