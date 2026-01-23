Новости Авто 23.01.2026 comment views icon

Электромобили теряют преимущество: их зарядка в Украине подорожала в два раза

Вадим Карпусь

Електромобілі втрачають перевагу: їхнє заряджання в Україні здорожчало в два рази

Конец января стал черным периодом для владельцев электромобилей в Украине. Цены на зарядку на публичных станциях выросли примерно в полтора-два раза. Главная причина заключается в резком подорожании электроэнергии для бизнеса после изменений в энергетическом законодательстве.

Почему выросли цены на зарядку электромобилей

Корень проблемы — изменения на энергорынке. Регулятор НКРЭКУ повысил предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Так государство пытается стимулировать импорт тока во время пиковых нагрузок.

Операторы зарядных станций получили новые, значительно более высокие коммерческие тарифы на электроэнергию. Они выросли настолько, что старые цены перестали покрывать расходы. Операторы оказались перед выбором: либо повышать цены, либо работать в минус. Поэтому владельцы станций начали пересматривать прайсы. На многих скоростных DC-станциях уже появился новый тариф — 30-32 грн за кВт-ч. Ранее зарядка стоила 16-20 грн за кВт-ч.

При тарифе 29,99 грн/кВт-ч полная зарядка батареи емкостью 60-70 кВт-ч стоит примерно столько же, как полный бак небольшого бензинового авто.

Електромобілі втрачають перевагу: їхнє заряджання в Україні здорожчало в два рази

Что выгоднее: электро, бензин или дизель?

Но правильнее считать не «полную зарядку», а цену одного километра. Именно она показывает, остается ли электромобиль экономически выгодным. В этом случае используется следующая формула:

расход (кВт-ч/100 км) × 30 грн / 100

Во многих случаях теперь стоимость пробега 1 км на электромобиле составляет от 4,5 грн (для Tesla Model 3 RWD) до 5,7 грн (для VW ID.4 и Kia EV6). Среднее значение составляет около 5 грн за 1 км пробега.

Стоит помнить и о реальности. Зимой, на трассе или при быстрой DC-зарядке расходы возрастают. Часть энергии уходит на потери и подогрев батареи. Поэтому фактическая стоимость часто выше расчетной.

Пока что подорожали не все зарядки. Но процесс идет быстро. И главная проблема здесь не в самой цифре, а в последствиях. При таких тарифах зарядка электромобиля на «быстрой» станции уже сравнялась по цене с заправкой бензинового или дизельного авто.

Для расчета возьмем среднюю стоимость бензина А-95 и дизельного топлива на уровне 60 грн за литр. Бензиновый легковой автомобиль C-класса с реальным расходом топлива 7,5 л/100 км проезжает 1 км примерно за 4,5 грн. Бензиновый кроссовер с расходом 9 л/100 км — около 5,4 грн/км. Легковой автомобиль с дизельным двигателем с расходом 5,5 л/100 км — это около 3,3 грн/км. Дизельный кроссовер с расходом 6,5 л/100 км — примерно 3,8 грн/км.

Таким образом, при новом тарифе 30 грн/кВт-ч стоимость поездки на электромобиле уже сравнялась или даже превысила стоимость поездки на авто с ДВС. Электромобиль больше не гарантирует дешевой езды, если заряжаться только на быстрых публичных станциях. Поэтому экономика электромобилей снова упирается в домашнюю розетку, ночной тариф или корпоративную зарядку.

Источник: 24tv, scroll

