Бесплатная игра The Elder Scrolls: Castles вышла на iOS и Android — стройте замок своей мечты

Компания Bethesda выпустила новую бесплатную игру The Elder Scrolls: Castles для iOS и Android, которая позволяет игрокам строить собственный замок и управлять династией во вселенной The Elder Scrolls.
The Elder Scrolls: Castles во многом напоминает популярную Fallout Shelter. Игроки смогут построить собственный замок, который станет домом для их династии на протяжении многих поколений. Разработчики обещают, что каждый замок будет уникальным и отражать индивидуальный стиль игрока.
Трейлер игры
За пределами стен крепости игроков ждут битвы с классическими противниками из мира The Elder Scrolls. Победы в этих схватках позволят получить новое снаряжение и улучшить характеристики персонажей. Это добавит игре элементов стратегии и RPG.
Выпуск The Elder Scrolls: Castles — логичный шаг для Bethesda. Fallout Shelter, выпущенная в 2015 году, стала самой успешной игрой компании с более чем 200 миллионов загрузок. Создание подобного проекта во вселенной The Elder Scrolls может заинтересовать широкую аудиторию и принести значительную прибыль.
The Elder Scrolls: Castles уже доступна для загрузки на устройствах с операционными системами iOS и Android. Игра полностью бесплатна, хотя, вероятно, содержит внутренние покупки для ускорения прогресса.
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Источник: Comicbook
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