Бесплатный план появится в Google Stadia на протяжении «следующих нескольких месяцев»





При запуске игрового сервиса Google Stadia поисковый гигант обещал, что на протяжении 2020 года в сервисе появится бесплатный доступ. И хотя 12-месячный промежуток времени – достаточно большой период, в недавнем интервью представитель Google Фил Харрисон сократил срок ожидания. Он сказал, что бесплатный доступ появится на протяжении «следующих нескольких месяцев». Таким образом, есть надежда, что опробовать Google Stadia на бесплатной основе можно будет уже в первом полугодии.

После запуска бесплатного плана Stadia Base, по словам Харрисона, доступ к сервису будет возможен «без денег и без необходимости устанавливать какую-либо коробку у себя дома, вы можете просто кликнуть и играть в потрясающие игры прямо из нашего центра обработки данных». Это существенно отличается от нынешних возможностей доступа к сервису, когда пользователи должны приобретать набор Founder’s Edition стоимостью $129 и оплачивать подписку Stadia Pro стоимостью $10 в месяц (после трёхмесячного пробного периода). При этом подписка Stadia Pro обеспечивает доступ лишь к нескольким играм, и пользователям нужно приобретать каждую игру по отдельности. В то же время сам каталог игр достаточно скуден, что ограничивает приток новых пользователей.

И хотя со временем количество доступных игр в Google Stadia увеличится (в этом году планируется добавить более 120 новых игр, включая 10 эксклюзивов), этих усилий компании может быть недостаточно для привлечения новых пользователей. На этом рынке усиливается конкуренция. Например, буквально на днях NVIDIA запустила для широкой аудитории собственный игровой стриминговый сервис GeForce Now, который вместе с платным доступом стоимостью $5 в месяц предлагает и бесплатный план с некоторыми ограничениями. Но при этом в GeForce Now можно играть в большое количество игр, которые уже имеются в библиотеках пользователя в различных сервисах цифровой дистрибуции.

Google же выбрала иной подход для Stadia. Стриминговый сервис поискового гиганта не позволит запускать игры, которыми пользователь уже имеет в других сервисах. Вместо этого компания планирует представить новые игры, которые возможно запускать только через облачный сервис, а также обновления существующих игр с уникальными облачными функциями. Учитывая, что пробный 3-месячный период Stadia Pro скоро уже будет заканчиваться у первых пользователей Stadia, пользователи могут не захотеть продлевать подписку по цене $10 в месяц, исходя из имеющихся на рынке предложений.

Источник: The Verge