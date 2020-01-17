В этом году Google добавит в Stadia более 120 новых игр, включая более 10 эксклюзивов





Запущенный в конце прошлого года игровой стриминговый сервис Google Stadia не мог похвастаться большим выбором доступных игр. Фактически, на момент его запуска пользователям было доступно лишь 22 проекта, при этом о добавлении 10 из них стало известно буквально за несколько дней до официального запуска сервиса, а изначально планировалось выпустить лишь 12 игр.

Но в 2020 году компания Google обещает существенно улучшить ситуацию с доступностью и разнообразием игр в сервисе. На протяжении текущего года планируется добавить более 120 новых игр, при этом более 10 из них будут эксклюзивами для Stadia. Эксклюзивы планируется добавить в сервис уже в первом полугодии. Следует отметить, что ранее Google подтверждала появление только четырёх игр на протяжении 2020 года, так что эта новость порадует первых пользователей Stadia.

Кроме того, поисковый гигант анонсировал некоторые новшества, которые появятся в игровом сервисе на протяжении ближайших трёх месяцев. Среди этих плановых нововведений упоминаются следующие функции:

поддержка игрового процесса в разрешении 4K через интернет,

поддержка большего количества Android-смартфонов (пока что сервис доступен только на устройствах Pixel, а на других аппаратах лишь проводится тестирование),

игровой процесс через интернет с беспроводным подключением контроллера Stadia (сейчас требуется его проводное подключение),

расширение функциональных возможностей Google Assistant при игре через браузер.

Источник: The Verge