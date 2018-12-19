Бета-версия Chrome OS 72 принесла поддержку Google Assistant на устройства Chromebook сторонних производителей

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На сегодняшний день доступ к Google Assistant на устройстве с Chrome OS ограничивался лишь собственными решениями Google, такими как Pixelbook или Pixel Slate. Но в скором времени ситуация изменится.

Google начал тестировать бета-версию Chrome OS 72, в которой Google Assistant впервые стал доступным на устройствах Chromebook сторонних производителей. Он работает так же, как и на Slate, с поддержкой голосовых и письменных команд через всплывающее окно внизу.

Новая бета-версия Chrome OS приносит Android 9 Pie и на другие устройства помимо Pixel Slate. Пользователям доступна возможность установить клавиатуру Gboard из Play Store. Также добавлена поддержка устройств идентификации, основанных на Bluetooth Low Energy.

Стабильная версия Chrome OS 72 должна появиться в январе 2019 года – примерно через 6 недель после выхода Chrome OS 71.

Источник: Engadget