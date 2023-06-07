Бета-версии iOS 17, watchOS 10 и macOS Sonoma уже (бесплатно) доступны всем желающим – нужен только Apple ID

Бета-версии iOS 17, watchOS 10 и macOS Sonoma для разработчиков сейчас доступны любому желающему. Ранее для предварительного тестирования нужна была платная регистрация в Apple Developer ($99 в год) – теперь Apple сделала доступ бесплатным. Нужно всего лишь иметь Apple ID.

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Apple has officially made the developer betas available for free. You only need to sign in with any Apple ID here https://t.co/YEQr1kg3Do Image source: https://t.co/ZPEBwECpxO pic.twitter.com/leJsobfJEt — iSoftware Updates (@iSWUpdates) June 6, 2023

В этом году Apple изменила способ распространения бета-версий среди разработчиков. Раньше разработчикам приходилось загружать и устанавливать профиль конфигурации для каждого устройства отдельно. Но теперь система позволяет устанавливать бета-версии, просто выбирая опцию в настройках обновления ПО непосредственно на устройствах.

Чтобы узнать, можете ли вы установить бета-версии программ, перейдите в раздел обновления ПО на своем устройстве: для iPhone это путь Settings > General > Software Update > Beta Updates – там будет нужное обновление, например, iOS 17 Developer Beta. Аналогично все работает на Apple Watch, MacBook Air и Apple TV.

Установка тестовой версии операционной системы не гарантирует нормальной работы устройства. Пользователь может столкнуться с некорректной работой приложений, быстрой разрядкой аккумулятора, незначительными или серьезными системными ошибками. Людям, не уверенным в своей квалификации, лучше не устанавливать предварительные версии.

Бета-версии watchOS 10, tvOS 17 и HomePod 17 не позволяют вернуться к общедоступному стабильному программному обеспечению. Как только вы установите их, вам придется работать с ними до официального обновления ОС, которое обычно происходит осенью.

Приступить к тестированию представленных на WWDC версий ОС можно уже сейчас, публичные бета-версии будут представлены в июле.

Источники: Engadget, The Verge