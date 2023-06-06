iOS 17 получила новые инструменты для защиты детей (а теперь и взрослых) от просмотра обнаженных фото и видео

Apple расширяет сферу применения функции Communication Safety для iPhone, предназначенной для защиты детей от просмотра изображений обнаженной натуры через iMessage. Теперь соответствующие средства защиты появятся в iOS 17 и также будут охватить взрослых пользователей. При этом они будут обрабатывать также видео и другие средства общения.

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Функция Communication Safety обеспечивает защиту детей от просмотра фотографий, содержащих наготу. Сейчас такие изображения в iMessage размываются до того, как ребенок просмотрит их. С выходом iOS 17 изображения с наготой будут при получении или отправке обрабатываться не только в iMessage, но и в AirDrop, Contact Posters, FaceTime, библиотеке изображений (Photo Picker). Наряду со статическими изображениями система также может сканировать видеоконтент на наличие наготы. Apple не уточнила, будет ли эта функция также применяться к живому видеоконтенту, такому как видеозвонки FaceTime.

Взрослые пользователи смогут получить аналогичную защиту от нежелательного контента благодаря новой функции Sensitive Content Warning, которая появится в iOS 17. Она будет предупреждать пользователей любого возраста, если изображение или видео, которые они получают, содержат наготу. Контент будет помечен во всплывающем сообщении, которое спросит пользователя, хочет ли он просмотреть материалы деликатного характера.

Отмечается, что при этом вся обработка изображений и видео будет происходить прямо на самом устройстве, чтобы обеспечить конфиденциальность.

Источник: The Verge