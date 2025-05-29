Без «игрового шарма» FromSoftware: Elden Ring Nightreign получила первые оценки — худшие для студии за последние 10 лет

Elden Ring: Nightreign накануне релиза получила оценки, но они указывают, что это не новый шедевр, а скорее — эксперимент со смешанным результатом.

Средний балл на Metacritic — 78/100, на OpenCritic — 80. И это гораздо хуже предыдущих проектов FromSoftware. Например, оригинальный Elden Ring держит планку на уровне 96/100, даже Dark Souls 2, которую в свое время критиковали, имеет 91.

Nightreign — спин-офф с фокусом на кооперативном PvE, который предлагает прохождение тремя игроками, но — без классического дуо. Играть вдвоем здесь просто не получится. Так что: либо собираете полную тройку, либо ищете союзников через онлайн. Или играете в одиночку — и с этим, как говорят рецензенты, могут возникнуть серьезные проблемы.

Elden Ring: Nightreign или как мнения разделились

IGN (7/10) хвалит боевую систему для троих, например, бой с боссами Nightlord — одни из лучших у FromSoftware. Но издание критикует за отсутствие кроссплея и дуэта, а также слабую поддержку для соло-режима, что портит впечатление. Если у вас нет двух друзей под рукой — насладиться игрой будет сложно. Если играть одному, то гарантировано сложное прохождение, потому что Nightreign ориентирована на команду.

«Это амбициозный спинофф, дарящий настоящий восторг, когда все складывается удачно, но способный быстро превратиться в разочарование, если обстоятельства не в вашу пользу», — пишет IGN.

CGMagazine и TheGamer поставили по 9/10, оценив дополнение как письмо любви фанатам Souls-жанра. Они отмечают большое количество вызовов, дофаминовый цикл побед и свежий подход. Даже с недостатками — вроде отсутствия кроссплатформы — игра выглядит как приличное дополнение к наследию Elden Ring.

Зато TechRadar Gaming и Eurogamer сошлись на 8/10. Среди положительных аспектов они выделили гибкость боя, хорошее использование старой механики и общий потенциал для развития. Nightreign назвали хорошей кооперативной игрой, которая может расширяться со временем — через новых боссов, персонажей и мировые события. Но это все же экспериментальный спинофф, и его вышеупомянутые проблемы делают игру сыроватой.

Менее впечатленными остались GamesRadar+ (7/10) і VGC (6/10). Первое издание назвало игру интересной и хорошо реализованной в жанре roguelike, однако осталось недовольным смешанными боссами и слабым подбором игроков. Второе считает Nightreign неуклюжей попыткой смешать мультиплеер с RPG-механикой Elden Ring. Основная претензия — отсутствие разнообразия, повторяемость боев и несбалансированная боевая система.

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«Хотя его элементы roguelike могут развлекать, недостаток разнообразия и неравномерная боевая система в конечном итоге превращают игру в странное зрелище, которое совсем не приближается к уровню серии, имя которой она носит», — добавляет VGC.

Наиболее разгромной оценкой была 4/10 от Critical Hits, которое назвало идею Nightreign несовершенной. Журналисты считают, что игры на основе циклов, такие как roguelike, полностью разрушают магию формулы FromSoftware. Подобное дополнение, по их мнению, выглядит как набор модов, быстро теряющих свое очарование из-за повторяемости.

Если резюмировать, то в большинстве рецензий критика сосредоточена именно на мультиплеере, который не слишком развивает «игровой шарм». Даже те, кто доволен общим геймплеем, говорят: игра требует идеальных условий — собранной тройки друзей, готовых играть синхронно. Без этого впечатления портятся, а таких условий у большинства игроков просто не будет. Из-за этого Nightreign не дотягивает до уровня, на который обычно претендует FromSoftware.

Несмотря на неидеальные оценки, FromSoftware не отказывается от экспериментов. Следующая игра студии — The Duskbloods — тоже будет мультиплеерной, с фокусом на PvPvE. Ее анонсировали как эксклюзив для Nintendo Switch 2.

А пока что фанаты ждут релиз Nightreign. Дополнение весит немного, а системные требования не изменились. Elden Ring Nightreign официально выходит 30 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.