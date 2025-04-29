Системные требования Elden Ring Nightreign — обновление железа не понадобится, а DLC займет 30 ГБ

FromSoftware опубликовала системные требования Elden Ring Nightreign — если ПК тянул оригинальную игру, то вытянет и DLC.

Менять своё «железо» пока что не придётся — конфигурации почти не изменились. Всё-таки Nightreign — это отдельное дополнение, которое на практике это всё тот же Elden Ring.

По большей части разработчики немного обновили процессоры — как в минималках, так и в рекомендованных настройках. При этом оперативная память, видеокарта и даже объем SSD остались такими же. Игра требует 30 ГБ, тогда как сам Elden Ring занимал 60 ГБ.

Это не первый раз FromSoftware оставляет технические требования на прежнем уровне. Так было и с дополнением Shadow of the Erdtree в 2024 году. Тогда эксперты говорили, что «минималки» уже давно устарели, а рекомендованные — на самом деле не слишком высокие для современного ПК. Здесь ситуация похожая. Например, Elden Ring еще в 2022-м мог запускаться даже на системах с процессорами ниже минимальных, если остальные комплектующие тянули. Хотя это скорее исключение, чем система.

Полный список системных требований Elden Ring Nightreign

Минимальные

Процессор: Intel Core i5 10600 или AMD Ryzen 5 5500 или AMD Ryzen 5 5500

Оперативная память: 12 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 3 ГБ или AMD Radeon RX 580 4 ГБ

Объем памяти: 30 ГБ

ОС: Windows 10

DirectX: DX12 (уровень функций 12.0)

рекомендованный

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Процессор: Intel Core i5 11500 или AMD Ryzen 5 5600 или AMD Ryzen 5 5600

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 8 ГБ или AMD Radeon RX Vega 56 8 ГБ

Объем памяти: 30 ГБ

ОС: Windows 11

DirectX: DX12 (уровень функций 12.0)

FromSoftware

Кооперативное приключение Elden Ring Nightreign выходит 29 мая. Игру уже можно предзаказать в Steam за 1199₴ (1649₴ за Deluxe Edition). Также недавно студия раскрыла еще одного героя — «танка» с тяжелым топором — который появится в DLC.

Источник: PC Gamer