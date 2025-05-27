45% игроков Elden Ring на ПК провели в игре более 100 часов — «платину» получило меньшинство

Steam собрал вокруг себя почти половину всех игроков Elden Ring — и они провели в игре более 100 часов.

Такое говорит официальная статистика от Alinea Analytics, что показывает глубокую вовлеченность аудитории. Стоит упомянуть, что базовое прохождение игры занимает примерно 60-70 часов, но почти половина пользователей превысила рубеж в 100 часов. По этим данным, на PlayStation результат немного ниже — более 33% игроков вложили в Elden Ring столько же времени. В целом почти 5% игроков потратили аж 500 часов в игре ( наверное долго убивали Малению).

И это еще не все — около 10% игроков на обеих платформах (Steam и PlayStation) получили все достижения и соответственно платиновое звание. А вот статистика на Xbox значительно ниже — без конкретных цифр, но явно не впечатляет.

Elden Ring имеет более высокую вовлеченность, чем многие современные игры с живыми сервисами. Например, цифры игры превосходят Baldur’s Gate 3 і Diablo 4, хотя обе сделаны с расчетом на долговременную игру с регулярными обновлениями.

Еще один интересный момент — Elden Ring: Nightreign сейчас является самой ожидаемой игрой Souls в Steam. Ее выход запланирован на 30 мая 2025 года для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Игра уже имеет системные требования, которые мало чем отличаются от оригинала, и точно известен вес дополнения.

Есть и забавные нюансы. Например, разработчики из FromSoftware в Nightreign сосредоточились на соло и кооперативном режиме на троих, но.. забыли реализовать классический дуэт. Так что если вы играли вдвоем — придется звать еще одного друга или играть с незнакомцами.

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Источник: Tech4Gamers