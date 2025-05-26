В Elden Ring Nightreign можно будет сыграть одному или втроем — дуэт в DLC не успели добавить

FromSoftware забыла добавить в Elden Ring: Nightreign классический дуэт — так что придется искать третьего друга.

Nightreign сосредоточилась на соло-игре и кооперативе на троих, а вот классические дуэты — остались без внимания. Разработчики не планировали делать это «фишкой», но правда в том, что они просто забыли реализовать этот вариант. Режиссер Джуньи Ишизаки признал, что студия упустила этот момент.

«Простое объяснение заключается в том, что во время разработки это просто осталось без внимания как вариант для двух игроков, и мы очень сожалеем об этом. Как мы уже говорили ранее, нашей целью было создать кооперативную игру для трех игроков, сбалансированную под трех игроков — это было основным фокусом и является сердцем Nightreign», — сказал Ишизаки.

Судя по пояснениям, на старте игры не будет варианта поиграть вдвоем без третьего случайного игрока. Если вы хотите выйти в рейд с другом, придется либо соглашаться на еще одного в паты, либо играть в одиночку, либо искать новых друзей.

«Мы приложили много усилий, чтобы создать этот опыт, который был бы доступен для сольных игроков, насколько позволяли правила и новые системы», — объяснил режиссер.

Что касается режима на двоих, то его появление вполне вероятно. Команда рассматривает возможность добавить его после релиза, но больше деталей пока нет. Игрокам-одиночкам в Nightreign должно быть проще, чем в классическом Elden Ring, так что возможно игроки не будут идти в суд с абсурдными заявлениями. Система автоматически подстраивает уровень сложности в зависимости от количества людей в группе. Кроме того, в игре предусмотрены точки самовозрождения — специально для тех, кто не хочет зависеть от напарников. А вот троица — главная цель игры, и именно под такую команду сбалансировано большинство вызовов.

Nightreign выйдет 30 мая 2025 года, она будет доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Уже известно сколько весит дополнение и системные требования, которые не слишком отличаются от оригинала.

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Источник: IGN