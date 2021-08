Билл Гейтс: встречи с Джеффри Эпштейном были «огромной ошибкой»

В одном из недавних интервью Билл Гейтс сказал, что проводить время с Джеффри Эпштейном, в конечном итоге осуждённым за сексуальные преступления, было «огромной ошибкой». Интервью касалось отношений Гейтса с Эпштейном, которые, по его словам, были попыткой получить «миллиарды на благотворительность». Также в процессе интервью обсуждалось предполагаемое ненадлежащее поведение Гейтса на рабочем месте в Microsoft и Фонде Билла и Мелинды Гейтс.

История Гейтса относительно его отношений с Эпштейном не претерпела существенных изменений с тех пор, как их встречи стали достоянием общественности. В 2019 году он сказал The Wall Street Journal, что встречался с Эпштейном, но «не имел с ним никаких деловых или дружеских отношений». Месяц спустя The New York Times процитировала представителя Билла Гейтса, который сказал, что Гейтс «сожалеет о встрече с Эпштейном и признаёт, что решение сделать это было ошибкой». В дальнейших комментариях представителя Гейтса также упоминались обещания благотворительных пожертвований со стороны Эпштейна.

Но издание Times сообщало, что встречи Гейтса и Эпштейна происходили неоднократно. Также издание подробно описывало встречи, происходившие между сотрудниками Фонда Гейтсов и Эпштейном, которые были сосредоточены на сборе средств. В новом интервью CNN Гейтс признаёт, что «несколько» встреч, которые он провел с Эпштейном, придали Эпштейну доверие, которое он снова назвал ошибкой. Эти встречи имели место после уже того, как Эпштейн признал себя виновным в домогательстве несовершеннолетней.

Когда его спросили, сожалеет ли он о романе с сотрудницей Microsoft, расследование которого проводилось советом директоров компании, Гейтс сказал, что все сожалеют, но ему нужно «продолжать» свою работу.

Речь идёт о событиях 2000 года, о которых стало известно во второй половине 2019 года. Представитель Билла Гейтса тогда заявил, что «почти 20 лет назад произошёл роман, который закончился полюбовно». Тем не менее, он оказал влияние на судьбу Гейтса и через 20 лет. В то время как проводилось расследование этого романа, члены Совета директоров настаивали на отставке, и Гейтс ушёл из совета директоров Microsoft в марте 2020 года.

Мелинда Френч Гейтс, чей развод с Биллом Гейтсом был недавно завершен, возражала против его встречи с Эпштейном. Мелинда и Билл продолжат работать вместе, чтобы управлять своим благотворительным фондом Билла и Мелинды Гейтс. Однако фонд объявил, что Мелинда может уйти через 2 года, если они с Биллом больше не смогут работать вместе.

Источник: The Verge