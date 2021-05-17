WSJ: Члены совета директоров Microsoft настаивали на отставке Билла Гейтса после скандала из-за предполагаемого романа с сотрудницей





В прошлом году некоторые члены совета директоров Microsoft пришли к выводу, что Биллу Гейтсу следует уйти в отставку, поскольку на тот момент велось расследование его предполагаемого романа с одной из сотрудниц компании. В конечном итоге Гейтс ушёл из совета директоров в марте 2020 года, что произошло до завершения расследования.

Сообщается, что совет директоров нанял юридическую фирму для проведения расследования этого дела. Это стало следствием письменного заявления одной из сотрудниц о том, что у неё были сексуальные отношения с Биллом Гейтсом на протяжении многих лет. Сотрудница Microsoft, работавшая инженером в компании, попросила Мелинду Френч Гейтс, которая была замужем за Биллом в то время, прочитать её письмо. Гейтс и Френч Гейтс объявили о своем расставании в начале этого месяца после 27 лет брака.

«Во второй половине 2019 года Microsoft получила сообщение о том, что Билл Гейтс пытался установить близкие отношения с сотрудницей компании в 2000 году», — заявил представитель Microsoft. «Комитет совета директоров рассмотрел сообщение, задействовав стороннюю юридическую фирмы для проведения тщательного расследования. На протяжении всего расследования Microsoft оказывала всестороннюю поддержку сотруднице, инициировавшей дело».

В свою очередь представитель Билла Гейтса отрицает, что его уход из совета директоров был связан с этим расследованием.

«Почти 20 лет назад произошёл роман, который закончился полюбовно», — сказал представитель Гейтса.

Дополнительно отмечается, что «решение покинуть совет директоров никоим образом не связано с этим вопросом. Фактически, он выразил заинтересованность в том, чтобы уделять больше времени своей благотворительной деятельности, которой он занялся несколькими годами ранее».

Но, согласно публикации The Wall Street Journal, некоторые члены совета директоров «решили, что Гейтсу больше не подходит» оставаться директором в Microsoft, поскольку проявились дополнительные сведения по этому поводу, и Гейтс ушёл в отставку до того, как могло быть принято официальное решение. Ранее в том же году Microsoft пообещала улучшить способ обработки жалоб на домогательства после того, как несколько женщин поделились десятками случаев своего негативного опыта в компании.

Совет директоров также заинтересовался отношениями Гейтса с Джеффри Эпштейном, осуждённым за сексуальные преступления. Но «им сказали, что эти отношения были сосредоточены на благотворительности и не более того». Однако в сообщении The Daily Beast говорится, что Гейтс десятки раз встречался с Эпштейном в период с 2011 по 2014 год, часто обращаясь за советом по поводу его брака с Френч Гейтс. New York Times дополнительно сообщает, что Гейтс сказал, что был несчастлив в своем браке в присутствии Эпштейна «по крайней мере один раз».

Связь Гейтса с Эпштейном была источником беспокойства для Мелинды Френч Гейтс, которая наняла адвокатов по бракоразводным процессам вскоре после того, как сообщения об отношениях внутри пары стали достоянием общественности. Также сообщается, что Френч Гейтс была недовольна тем, как Билл Гейтс рассмотрел жалобу на сексуальные домогательства против своего финансового менеджера Майкла Ларсона. После того, как женщина, подавшая иски, согласилась на мировое соглашение, Френч Гейтс привлекла независимую команду к проверке обвинений и корпоративной культуры в инвестиционной компании Гейтса. Ларсон был отправлен в отпуск, но позже вернулся к работе. Неизвестно, оправдал ли его независимый отчёт.

Источник: The Verge