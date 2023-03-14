Binance с 21 марта приостановит покупку гривны через Settlepay и Advcash — «в связи с ограничениями НБУ»

Binance сообщила о важных изменениях, касающихся фиатных транзакций — через неделю крупнейшая криптовалютная биржа ограничит операции с гривной с помощью кошельков Settlepay и Advcash. А именно – с 21.03.2023 02:00 (по Киеву) пользователи больше не смогут покупать гривны посредством этих фиатных шлюзов.

Шановні користувачі, Купівля гривні за допомогою гаманця Settlepay та гаманця Advcash буде недоступною з 21.03.2023 02:00 (за Києвом).

⚠Зверніть увагу

Наразі зняття через Settlepay відкрито і ви можете виводити фіатну валюту на гаманець. ➡️Детальнішеhttps://t.co/CMrkVNgtdH pic.twitter.com/fd7R776ubH — Binance Ukraine (@BinanceUkraine) March 13, 2023

В Binance объясняют такое решение масштабной борьбой с нелегальным игорным бизнесом, что также коснулось и криптовалютных бирж. В начале месяца Нацбанк, как известно, изменил порядок осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных услуг. В связи с этим решением фиатные каналы, а именно ввод и вывод через банковскую карту и другие платные сервисы были приостановлены по всей Украине.

В Binance отдельно отмечают, что снятие через Settlepay открыто, поэтому клиенты при необходимости могут выводить фиатную валюту на кошелек. При этом комиссия за снятие отсутствует. Другие альтернативные варианты — продать UAH в торговых парах на споте или воспользоваться конвертацией в любой актив с нулевой комиссией.

В Украине уже не впервые ограничивают вывод средств из криптобирж на карты банков в связи с постановлением НБУ — похожая ситуация происходила в начале 2022 года. Как и тогда, сейчас Binance поощряет клиентов использовать сервис Binance P2P. Это peer-to-peer платформа, позволяющая напрямую обмениваться криптой и фиатом с другими пользователями Binance.