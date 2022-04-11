Binance увеличит помощь Украине до $20 млн и запустит благотворительную криптокарту для украинских беженцев

Binance уже выделила Украине помощью в размере 10 миллионов долларов и планирует увеличить эту сумму до 20 миллионов в ближайшее время. Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров по итогам телефонного разговора с учредителем и гендиректором крупнейшей криптовалютной биржи Чанпен Чжао (также известен как CZ).

В настоящее время команда Binance продолжает сотрудничество с Минцифрой по внедрению криптозаконодательства и интеграции приложения «Дія» для идентификации украинских пользователей криптобиржи.

Напомним, в марте Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах», который дает «зеленый свет» на запуск в Украине легального рынка виртуальных активов и вывод операции с криптовалютами из тени. Сейчас Минцифра активно работает над внесением изменений в Налоговый и Гражданский кодексы Украины относительно особенностей налогообложения операций с виртуальными активами, необходимыми для полноценного запуска рынка виртуальных активов.

Также Binance согласилась поддержать образовательные проекты Минцифры, в частности криптограмотности, чтобы еще больше украинцев могли получить необходимые цифровые навыки и овладеть новыми цифровыми профессиями.

Еще один общий проект — специальная благотворительная криптокарта для всех украинцев, вынужденных покинуть территорию Украины и нуждающихся в помощи. Ее должны запустить в течение месяца.

CZ подтвердил, что Binance неукоснительно соблюдает требования санкционной политики в отношении российских чиновников и банков из санкционного списка, причастных к военной агрессии в Украине, а также в режиме 24/7 будет реагировать на конкретные случаи, когда санкционный режим может быть нарушен.