Туше, Google: Microsoft анонсировала новые Bing и Edge на базе обновленного ИИ ChatGPT

Microsoft использует искусственный интеллект для нового способа просмотра веб-страниц, а в чате поисковика Bing, как и в ChatGPT, пользователи смогут получать реалистичные ответы на любые вопросы.

«Это новый день в поиске», — сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла во время анонса продуктов.

Он добавил, что парадигма веб-поиска не менялась на протяжении десятилетий и именно искусственный интеллект сможет вывести ее на новый уровень, предоставляя информацию значительно быстрее.

«Гонки начинаются сегодня. И мы будем двигаться, двигаться очень быстро», — сказал Наделла.

Во время сегодняшней демонстрации компания презентовала «новый Bing» — поисковик, работающий в разных конфигурациях: один режим показывает традиционные результаты поиска рядом с аннотациями искусственного интеллекта, другой — дает возможность пользователям общаться непосредственно с чатом Bing, задавая ему вопросы в обычном интерфейсе чата.

Microsoft поделилась примерами поисковых запросов и результатов: поиск рецептов, советы для путешествий, покупка мебели в Ikea. В одной из демонстраций Bing попросили «создать маршрут для 5-дневной поездки в Мексику». Чат-бот самостоятельно описал примерный маршрут, ссылаясь на источники, чтобы пользователи могли получить дополнительную или проверить имеющуюся информацию.

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ИИ-функции созданы на базе обновленной версии GPT 3.5 — языковой модели, обеспечившей работу ChatGPT от OpenAI. Microsoft назвала эту версию «моделью Prometheus», утверждая, что она значительно мощнее GPT 3.5: лучше отвечает на поисковые запросы, предоставляет более актуальную информацию и ответы со ссылками.

Новый Bing должен заработать уже сегодня — пользователи могут ввести ограниченное количество запросов, а также зарегистрироваться для получения полноценного доступа в будущем.

Две новые ИИ-функции добавят и в браузер Edge – они будут встроены в боковую панель браузера:

Функция “чат” даст возможность пользователям обобщить содержимое страницы или документы и задать вопрос об их содержимом.

Функция «написание» поможет сгенерировать любой текст: от электронных писем до публикаций в социальных сетях — на основе нескольких базовых подсказок.

Microsoft на волне стремительной популярности ChatGPT развила бурную деятельность: инвестировала в компанию-творца чат-бота OpenAI $10 миллиардов, а сам ChatGPT планирует интегрировать не только с поисковиком и браузером, но и в собственные предложения офисного программного обеспечения.

Google в свою очередь объявил тревогу в своих подразделениях, активизировались даже основатели и акционеры техногиганта Ларри Пейдж и Сергей Брин. В понедельник компания представила собственную альтернативу ChatGPT под названием Bard. Генеральный директор Google Сундар Пичаи назвал программное обеспечение «экспериментальным сервисом искусственного интеллекта», который все еще тестируется ограниченным количеством пользователей и сотрудниками компании, а в широкие массы будет запущен «в ближайшие недели».

Источник: The Verge