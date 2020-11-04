Bitcoin поднялся выше отметки $14 тыс. второй раз меньше чем за неделю. Столько криптовалюта не стоила с января 2018 года

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В день президентских выборов в США курс самой главной криптовалюты — Bitcoin — ненадолго поднялся выше $14 000. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.

В 1:19 по Киеву 4 ноября курс подскочил до пикового значения в $14 060,67. Это уже второй раз за последние пять дней Bitcoin покоряет рубеж в $14 000 — 31 октября курс тоже ненадолго превысил это значение. До этого Bitcoin не поднимался выше $14 000 с середины января 2018 года. Последние несколько часов криптовалюта остается стабильной, торгуясь в коридоре $13 700-$13 900. Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (08:54 по Киеву) курс составляет $13 829,71.

Примечательно, что новый скачок совпал с президентскими выборами в США. В прошлый раз ситуация была такой же: в ноябре 2016-го курс Bitcoin устремился вверх и с $700 криптовалюта в итоге подорожала до $20 тыс. к середине декабря 2017-го, после чего случился резкий обвал. Само собой, далеко не факт, что в этот раз ситуация повторится.

Одним из драйверов нынешнего роста Bitcoin является недавнее решение PayPal — владелец международной платежной системы разрешил пользователям в США продавать и покупать криптовалюту.

Как это обычно происходит, в унисон с Bitcoin подорожали и другие основные криптовалюты.

Совокупная капитализация всех существующих криптовалют на момент написания этих строк превышает $422 млрд, из этой сумы больше половины ($256,14 млрд) приходится на Bitcoin.