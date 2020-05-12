Халвинг Биткоина. Главная криптовалюта пережила свое третье «уполовинивание»





Вечером 11 мая в мире криптовалюты произошло очередное важное событие — в 22:21 по киевскому времени состоялся тот самый «халвинг» биткоина (BTC), которого все так ждали. Что интересно, несколько таймеров с обратным отсчетом указывали на 12 мая, но из-за более высокой скорости сети это произошло на день раньше. На момент публикации заметки хэшрейт BTC составляет около 120 эксахаш в секунду (EH/s).

Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад ее загадочным создателем Сатоши Накамото — контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию. Напомним, каждый новый блок выстраивается в цепочку с предыдущими блоками — оттуда и название блокчейн, или Blockchain. Каждый такой блок содержит в себе информацию по всем транзакциям, обработанным в 10-минутный промежуток времени, включая хеш транзакций, суммы и адреса кошельков с которых и куда переводились биткоины. Так вот халвинг (halving, «уполовинивание») — это уменьшение размера вознаграждения майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн вдвое. В сети биткоина халвинг программно заложен через каждые 210 тысяч блоков, то есть раз в 4 года. Напомним, эмиссия криптовалюты ограничено 21 млн BTC. Предположительно, последняя монета будет добыта в 2140 году.