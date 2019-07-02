Bitcoin резко подешевел, курс упал ниже $10 тыс.

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Как известно, Bitcoin, как и другие криптовалюты, отличается высокой волатильностью. Меньше недели курс самой популярной криптовалюты в мире в результате очередного скачка едва не достиг $14 тыс. И вот сейчас стремительный рост Bitcoin, наблюдавшийся последнее время, внезапно, как это обычно и происходит, сменился не менее стремительным падением. Об этом свидетельствуют данные сайтов CoinDesk и CoinMarketCap, отслеживающих стоимость криптовалют на разных биржах.

Явная тенденция понижения, обозначившаяся несколько дней назад, сохраняется до сих пор. Только за последние сутки криптовалюта подешевела на 10%, в результате чего курс упал ниже $10 000.

Минимальное значение курса Bitcoin за последние 24 часа — $9726,64 за один биткоин. На данный момент курс немного отыграл потери и на момент написания этих строк держится выше $10 000. Но тенденция падения сохраняется.

Как это обычно происходит, в унисон с Bitcoin двигаются и другие основные криптовалюты.

Источник: CoinDesk и CoinMarketCap