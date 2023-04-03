2 года тюрьмы за «скрытую» обработку фото. Во Франции блогеров заставят отчитываться об использовании фотошопа или фильтров в соцсетях

Нижняя палата парламента Франции приняла законопроект, который запретит инфлюэнсерам рекламировать косметические операции и пластическую хирургию в соцсетях. Кроме того, блогеров обяжут сообщать об использовании фильтров и фоторедакторов на фото или видео.

Далее законопроект должны утвердить в Сенате, но, как ожидается, он будет принят без особого сопротивления.

Фильтры и фотошоп

Член Партии зеленых Франции Орельен Таше представил законопроект осенью 2022 года, заявляя, что инфлюенсеры в соцсетях часто продвигают мошенничество. Согласно отчету TechCrunch, Артур Делапорт и Стефан Воетта, члены партии президента Эммануэля Макрона, впоследствии представили пересмотренную итерацию проекта, который в конечном итоге будет превращен в закон.

Действительно, с появлением соцсетей, дети и взрослые, попадают под влияние блогеров, публикации которых часто заставляют верить в то, что человек должен иметь какую-то особенную внешность. Попытки соответствовать этим стандартам часто порождают дисморфобию тела, которая может вызвать серьезные проблемы с физическим и психическим здоровьем.

Французское правительство стремится решить эту проблему, заставив инфлюэнсеров сообщать об использовании фильтров или фотошопа на фото или видео в соцсетях.

По словам министра финансов Франции Бруно Ле Мера, несоблюдение правил может привести к двум годам тюрьмы и штрафу в размере €30 000. Кроме того, осужденным блогерам не разрешат использовать социальные сети для продолжения карьеры, пишет Wionews.

Ле Мер уточнил, что это не попытка французского правительства стигматизировать блогеров, а способ защитить как их, так и потребителей.

«Инфлюэнсеры должны подчиняться тем же правилам, что и традиционные медиа».

Запрещенная реклама

Согласно тексту законопроекта, инфлюэнсеры не смогут рекламировать косметическую хирургию, финансовые продукты и услуги (включая криптовалюты) и контрафактные продукты. Если блоггеры продвигают обучающую программу, им придется назвать компанию, которая стоит за ней.

Блогеры также должны быть более прозрачными в отношении продуктов дропшиппинга. К примеру, они не могут рекламировать продукты, не отвечающие требованиям европейской сертификации, поскольку эти продукты вообще не должны продаваться в Европе.

Инфлюэнсеры должны четко указывать, что демонстрируют оплаченную рекламу. Если требование не выполнят – за это предусмотрено 6 месяцев заключения и штраф в размере €300 000.

В некоторых случаях блогеры все еще могут рекламировать продукты и услуги, но им нужно добавить информационный баннер о рисках, связанных с ними. Ограничение касается ставок и азартных игр, а также видеоигр с функциями, которые можно рассматривать как ставки или азартные игры.

Контроль за детьми-блогерами

Согласно законопроекту также будет осуществляться тщательный контроль за работой детей-инфлюэнсеров. В документе говорится, что несовершеннолетние (до 16 лет) должны получать государственное разрешение на работу на платформах. Кроме того, доступ к 90% заработанных детьми средств будет заморожен – до того момента, пока им не исполнится 18 лет.