Блокбастер «Флэш» с Эзрой Миллером получил 72% свежести на Rotten Tomatoes и противоречивые оценки кинокритиков

Появились первые рецензии на кинокомикс WB «Флэш», который должен перезапустить киновселенную DC. Пока на Rotten Tomatoes фильм набрал 72% на основе 75 рецензий – едва превысив предел, чтобы считаться «свежим».

Курс ПРОДЖЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТ В IT Навчіться керувати проектами в галузі IT та ефективно використовувати Agile-методології для досягнення максимальних результатів. Більше про курс

Большинству критиков понравилась первая половина фильма, в которой отмечают яркую игру Миллера и Бэтмена в безупречном исполнении Майкла Китона. Чего нельзя сказать о завершении блокбастера – ближе к финалу лента скатывается в привычную супергероику, сюжет становится чрезмерно запутанным и перегруженным, а постановка стычек и визуальные эффекты оставляют желать лучшего.

Другую недавнюю премьеру «Человек-паук: Через вселенные 2» восприняли гораздо лучше – на Rotten Tomatoes и критики, и зрители оценили фильм в 96%. В дебютный уикенд в США мультфильм принес $120,5 млн, а по всему миру собрал $208,6 млн.

«Первый фильм поднял планку своим уникальным стилем анимации и способом повествования. Фанаты считали, что его невозможно превзойти. «Человек-паук: Через вселенные 2» поднимает собственную планку, что казалось нереальным», – написала критик Rotten Tomatoes Тесса Смит.

Вот несколько цитат из ранних обзоров фильма «Флэш»:

Оуэн Глейберман, Variety: Флеш Миллера возвращается в прошлое, чтобы изменить будущее и объединиться с Бэтменом Китона. Первая половина фильма – веселая и интеллектуальная, но другая переходит в комиксовый пафос».

Саймон Томпсон, Forbes: «Слишком часто такие фильмы как «Флэш» полагаются на экшн и зрелища и надеются, что фанаты примут все, что им подадут, но не в этом случае. Фильм вобрал одни из лучших характеристик серии DCU, сделав упор на комедии. Эмоции кажутся настоящими и производят впечатление».

Джошуа Йель, IGN: «Мускетти [режиссер] добавляет впечатляющий, нестандартное юмор, а Миллер доказывает, что имеет комедийные способности, хотя и в драматические моменты сияет так же ярко».

Курс FRONTEND DEVELOPER Навчіться кодити JavaScript, верстати за допомогою HTML та CSS на цьому курсі! Ознайомитись з курсом

Дэвид Руни, The Hollywood Reporter: «Ранние комментарии о «Флэше», которые называли его одним из лучших фильмов о супергероях, были чистой гиперболой. Но в новейшей неравной истории расширенной вселенной DC оценка, безусловно, выше средней».

Режиссером фильма Флэш стал Андрес Мускетти (дилогия «Оно», «Мама»). Сценарий написала Кристина Ходсон. Главные роли исполнили Эзра Миллер, Саша Кайе, Майкл Шеннон («Быстрее пули», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»), Рон Ливингстон («Заклятие»), Майкл Китон («Человек-Паук: Возвращение домой», «Бэтмен ») и другие.

Фильм «Флэш» выйдет в украинский прокат 15 июня 2023 года.