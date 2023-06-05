Новости Кино 05.06.2023 в 10:49

«Человек-паук: Через вселенные 2» заработал в дебютный уикэнд $208 млн – это лучшее начало летнего сезона по кассовым сборам

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные 2» продемонстрировал отличные кассовые сборы, которые намного превысили ожидания. В дебютный уикэнд в США мультфильм принёс $120,5 млн, а по всему миру – $208,6 млн.

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Тем самым «Человек-паук: Через вселенные 2» показал лучшее начало летнего сезона, опередив «Стражи Галактики. Часть 3» с результатом $118,4 млн. Новый мультфильм также оказался на третьем месте по кассовым сборам стартового уикэнда для всех фильмов о Человеке-пауке – после «Человек-паук: Нет пути домой» 2021 года и «Человек-паук 3» 2007 года. Если равнивать с результатми предшественника «Человек-паук: Через вселенные» 2018 года ($35,3 млн), то можно видеть, что новый фильм показал на 241% лучшие сборы.

Успех Человека-паука сместил на второе место ремейк «Русалочки». За минувший уикэенд фильм заработал $81,2 млн, а общая сумма сборов по всему миру с момента дебюта достигла $326,7 млн. Сборы фильма упали на 56% за последнюю неделю. Также его подвергли критике на IMDB до такой степени, что сайту пришлось изменить свою систему пользовательского рейтинга.

Хоррор «Бугимен», который также вышел в международный прокат 2 июня, принёс в США $12,3 млн кассовых сборов, а по всему миру он заработал лишь $20 млн. Этот фильм основан на произведении Стивена Кинга, он вызвал смешанные впечатления.

Рецензія на мультфільм «Людина-павук: Крізь Всесвіт» / Spider-Man: Across the Spider-Verse

Источник: gizmodo


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