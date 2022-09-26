Новости

Блокчейн-сеть Zilliqa представила прототип игровой консоли Web3 — ее выход запланирован на 2023 год

Блокчейн-сеть Zilliqa представила прототип игровой консоли Web3 — ее выход запланирован на 2023 год

Консоль Zilliqa получила элегантный дизайн и набор портов HDMI, Ethernet, USB-C и USB 3.0.

Помогаем

Собираем на дрон для штурмовиков Николаевской области. Он поможет найти и уничтожить врага

Собираем на дрон для штурмовиков Николаевской области. Он поможет найти и уничтожить врага

Около 6 месяцев ушло на этап исследований – консоль разрабатывали и тестировали для того, чтобы обеспечить плавную интеграцию Web3 (криптокошелька, программного обеспечения для майнинга, технологии блокчейна) в обычный игровой процесс.

Руководитель отдела игровых технологий в Zilliqa Валентин Кобелеа рассказал, что разработчики вдохновлялись примером коллекции NFT NBA Top Shot.

Пользователи смогут зарабатывать токены Zilliqa (ZIL), выполняя внутриигровые миссии, задачи и квесты. Вознаграждение в этом случае будет аналогично монетам или другим активам в традиционных играх, но с дополнительными функциями технологии блокчейн. Этот процесс, уверенны в компании, приведет к «дальнейшей децентрализации блокчейна Zilliqa за счет увеличения числа майнеров по всему миру».

Курс
QA
Вивчайте важливi технології для тестувальника у зручний час, та отримуйте $1300 уже через рік роботи
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Доход, который геймеры могут получить за участие в игре и майнинг, будет напрямую зависит от того «насколько хороши игроки, и сумма, которую они зарабатывают, будет отражать это». Подробностей о стоимости консоли пока не опубликовано, однако Zilliqa заявляет, что продукт «в конечном итоге сможет окупить себя».

zilliqa-console

Zilliqa, основанная в 2017 году, и запущенная двумя годами позднее в основной сети, представляет собой блокчейн смарт-контрактов уровня 1. В последние месяцы компания активно стремилась расширить свое влияние в игровой сфере, присоединившись к Blockchain Gaming Alliance (BGA) в апреле этого года и наладив партнерские отношения с киберспортивными командами MAD Lions, RRQ, а совсем недавно — с Alien Worlds и XBorg.

Партнерство Zilliqa с последними позволит сообществу XBorg помочь в создании игровых турниров и маркетинговых мероприятий, а также получить доступ к бета-версии для тестирования игрового центра Zilliqa в октябре.

Запуск игровой консоли запланирован на первый квартал 2023 года с совместным выпуском двух игр для Zilliqa, включая шутер от первого лица (FPS) WEB3WAR.

Игры Web3 предполагают, что геймеры должны иметь полную автономию и право собственности на свои приобретенные активы с использованием технологии блокчейна. NFT в виде внутриигровых активов, таких как оружие, скины и значки, игрок может продавать или даже перемещать  между виртуальными мирами в зарождающейся метавселенной.

Впрочем первые пользователи игровой технологии блокчейна столкнулись с негативной реакцией скептиков в традиционном игровом сообществе, которые выразили обеспокоенность по поводу последствий финансиализации игрового процесса, воздействия блокчейна на окружающую среду и эффектов «играй, чтобы заработать».

Кобелеа сообщил, что Zilliqa не планирует копировать модель «играй, чтобы заработать», используемую в таких играх, как Axie Infinity, которая на какое-то время позволяла игрокам в некоторых азиатских странах зарабатывать прожиточный минимум.

«Мы больше сравниваем себя с Counter-Strike, где основное внимание уделяется игровому опыту, а не заработку. Когда вам весело, вы наслаждаетесь игрой, и получаете вознаграждение».

Источник: Decrypt


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить