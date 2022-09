Блокчейн-сеть Zilliqa представила прототип игровой консоли Web3 — ее выход запланирован на 2023 год

Консоль Zilliqa получила элегантный дизайн и набор портов HDMI, Ethernet, USB-C и USB 3.0.

Около 6 месяцев ушло на этап исследований – консоль разрабатывали и тестировали для того, чтобы обеспечить плавную интеграцию Web3 (криптокошелька, программного обеспечения для майнинга, технологии блокчейна) в обычный игровой процесс.

Руководитель отдела игровых технологий в Zilliqa Валентин Кобелеа рассказал, что разработчики вдохновлялись примером коллекции NFT NBA Top Shot.

Пользователи смогут зарабатывать токены Zilliqa (ZIL), выполняя внутриигровые миссии, задачи и квесты. Вознаграждение в этом случае будет аналогично монетам или другим активам в традиционных играх, но с дополнительными функциями технологии блокчейн. Этот процесс, уверенны в компании, приведет к «дальнейшей децентрализации блокчейна Zilliqa за счет увеличения числа майнеров по всему миру».

Доход, который геймеры могут получить за участие в игре и майнинг, будет напрямую зависит от того «насколько хороши игроки, и сумма, которую они зарабатывают, будет отражать это». Подробностей о стоимости консоли пока не опубликовано, однако Zilliqa заявляет, что продукт «в конечном итоге сможет окупить себя».

Zilliqa, основанная в 2017 году, и запущенная двумя годами позднее в основной сети, представляет собой блокчейн смарт-контрактов уровня 1. В последние месяцы компания активно стремилась расширить свое влияние в игровой сфере, присоединившись к Blockchain Gaming Alliance (BGA) в апреле этого года и наладив партнерские отношения с киберспортивными командами MAD Lions, RRQ, а совсем недавно — с Alien Worlds и XBorg.

Партнерство Zilliqa с последними позволит сообществу XBorg помочь в создании игровых турниров и маркетинговых мероприятий, а также получить доступ к бета-версии для тестирования игрового центра Zilliqa в октябре.

Запуск игровой консоли запланирован на первый квартал 2023 года с совместным выпуском двух игр для Zilliqa, включая шутер от первого лица (FPS) WEB3WAR.

Игры Web3 предполагают, что геймеры должны иметь полную автономию и право собственности на свои приобретенные активы с использованием технологии блокчейна. NFT в виде внутриигровых активов, таких как оружие, скины и значки, игрок может продавать или даже перемещать между виртуальными мирами в зарождающейся метавселенной.

Впрочем первые пользователи игровой технологии блокчейна столкнулись с негативной реакцией скептиков в традиционном игровом сообществе, которые выразили обеспокоенность по поводу последствий финансиализации игрового процесса, воздействия блокчейна на окружающую среду и эффектов «играй, чтобы заработать».

Ever found the world of blockchain games puzzling to navigate and understand?

Zilliqa’s research division has published its «Web3 Gaming In 2022 And Beyond» report to help you better understand this complex world.

Expect more industry reports in future!https://t.co/hnvGqyQgPc pic.twitter.com/bS3zL9IuCW

— Zilliqa (@zilliqa) September 12, 2022