Новости Крипто 30.06.2025 в 14:56 comment views icon

Объем торгов на децентрализованных биржах достиг исторического максимума

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Объем торгов на децентрализованных биржах достиг исторического максимума

Децентрализованные финансы (DeFi) побили новый рекорд. Соотношение объема спотовых торгов на децентрализованных биржах (DEX)Децентрализованная биржа (DEX, decentralized exchange) — место, где торговля происходит по принципу P2P-сетей, то есть напрямую между участниками. до централизованных бирж (CEX) достигло рекордного исторического максимума почти в 27%.

Эти данные свидетельствуют о резком скачке с 0,36% в июне 2020 года, до нынешних 27,92%. То есть, в течение последних 5 лет соотношение децентрализованных и централизованных бирж постоянно росло и сейчас DEX показали скачок в 77 раз. Этот тренд стал особенно заметным в течение последних месяцев.

Среди факторов, которые существенно способствовали этому стало появление широкого ассортимента токенов. Децентрализованные биржи быстро включают в листинг эксклюзивные и новейшие токены, по сравнению с централизованными биржами, которые обычно применяют строгие требования к листингу. DEX предоставляют потребителям ранний доступ к уникальным проектам. Кроме того, часто Web3 проекты выпускают свои токены на DEX перед расширением до более крупных централизованных структур.

Рост популярности в 77 раз за последние 5 лет также заставил DEX улучшить пользовательский опыт. Например, лучшими стали интерфейсы, совместимость со многими блокчейнами, интеграция с ведущими кошельками, такими как Coinbase Wallet и MetaMask Wallet, а также ниже проскальзыванияВозникает, когда цена покупки или продажи отличается от фактической цены исполнения ордера из-за недостаточной ликвидности или быстрых изменений на рынке..

Источник: CryptoRank

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