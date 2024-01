«Блокнот» в Windows 11 получит свой ChatGPT: Microsoft уже тестирует Cowriter

Тестовая версия «Блокнота» для Windows 11 содержит ссылку на новую функцию Cowriter, работающую на основе искусственного интеллекта.

На скриншоте, опубликованном в X пользователем @PhantomOcean3, приложение отображает скрытое меню с ранней реализацией новой ИИ-функции, которую можно использовать для переписывания, сокращения или увеличения общего объема, изменения тона или формата текста.

Вероятно, ИИ вскоре интегрируют в «Блокнот», но будет работать он вроде подобной функции в программе Paint — с помощью онлайн-сервиса, для использования которого нужно войти в аккаунт Microsoft (и будет иметь такую же систему кредитов).

More Cowriter stuff in the latest Notepad app update: a file called CowriterWaitlistDialog exists, so it looks like this will be on a waitlist when it starts rolling out (like Paint Cocreator.)

Also, a «hero image» which likely appears in that dialog https://t.co/3q8H9MLAj3

— PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) January 9, 2024