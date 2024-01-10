Новости Софт 10.01.2024 в 15:19 comment views icon

«Блокнот» в Windows 11 получит свой ChatGPT: Microsoft уже тестирует Cowriter

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Тестовая версия «Блокнота» для Windows 11 содержит ссылку на новую функцию Cowriter, работающую на основе искусственного интеллекта.

На скриншоте, опубликованном в X пользователем @PhantomOcean3, приложение отображает скрытое меню с ранней реализацией новой ИИ-функции, которую можно использовать для переписывания, сокращения или увеличения общего объема, изменения тона или формата текста.

Вероятно, ИИ вскоре интегрируют в «Блокнот», но будет работать он вроде подобной функции в программе Paint — с помощью онлайн-сервиса, для использования которого нужно войти в аккаунт Microsoft (и будет иметь такую же систему кредитов).

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С момента запуска Windows 11 корпорация целенаправленно взялась за обновление «‎Блокнота», добавив встроенный счетчик символов, темный режим, вкладки и многое другое.

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В настоящее время Microsoft работает над следующим большим обновлением ОС Windows под кодовым названием Hudson Valley. Ожидается, что оно будет сосредоточено, прежде всего, на функциях искусственного интеллекта следующего поколения, включая ИИ-поиск в Windows и функцию истории/хронологии пользователя, которая облегчит поиск ранее открытых программ, файлов и веб-страниц. В разработке также есть новая функция Super Resolution, которая будет использовать искусственный интеллект для повышения разрешения видеоигр и т.д.

На прошлой неделе компания объявила, что 2024 год станет «эрой компьютеров с искусственным интеллектом» и анонсировала, что будущие компьютеры с ОС Windows будут поставляться со специальной клавишей Copilot на клавиатуре.

Источник: Windows Central, The Verge

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