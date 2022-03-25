Bloomberg: Apple хочет продавать iPhone и другие устройства по подписке — за ежемесячную плату

Купертинский гигант работает над новой подписочной моделью распространения iPhone и других устройств. По данным источников издания Bloomberg, это позволит пользователям гаджетов Apple подписываться не только на цифровые услуги, но и на оборудование. И, соответственно, получать новые устройства по мере их выхода. Примечательно, что Тим Кук намекал на это еще в 2019 году.

Грядущая (и официально не анонсированная) программа будет отличаться от рассрочки тем, что ежемесячная плата не будет равна цене устройства, разделенной на 12 или 24 части. Скорее, это будет ежемесячная плата, размер которой зависит от того, какое устройство выберет пользователь.

Идея состоит в том, чтобы сделать процесс покупки iPhone или iPad похожим на ежемесячную оплату за использование облачного хранилища iCloud или подписку на Apple Music. Клиенты Apple смогут подписываться на гаджеты через Apple ID и учетную запись в App Store, которые используются для покупки приложений и подписки на услуги.

iPhone является крупнейшим источником продаж Apple. В прошлом году смартфоны принесли компании почти 192 миллиарда долларов — более половины дохода. Запуск сервиса подписки на устройства позволит гиганту из Купертино увеличить доход, поскольку потребители начнут регулярно тратить тысячи долларов на новые гаджеты. Зато они получат возможность менять свои устройства на более новые. Исторически сложилось так, что компания выпускает новые версии своих основных устройств, включая iPhone, iPad и Apple Watch, раз в год.

Ожидается, что услуга покупки техники Apple по подписке будет запущена в конце 2022 года, но может быть перенесена и 2023 год (либо ее вообще отменят).

Компания также рассматривает возможность объединения программы подписки на гаджеты с Apple One и Apple Care. Возможно, устройства будут поставляться с уже подключенными TV+, Arcade, Music, Fitness+ и хранилищем iCloud, но уже за меньшую ежемесячную плату.

Напомним, что в начале марта Apple приостановила продажу своей техники и ограничила работу сервисов в рф.