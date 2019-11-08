Тим Кук не исключает, что в будущем Apple может начать распространять свои устройства по подписке

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Глава Apple Тим Кук намекнул на то, о чем инвесторы и аналитики говорили годами: в будущем IT-гигант из Купертино действительно может стать сервисной компанией.

Как сообщает Business Insider, в ходе телеконференции, посвященной финансовым результатам Apple за последний квартал, аналитик Тони Сакконаги задал руководителю компании вопрос о том, насколько вероятно, что «яблочное» предприятие объединит свои устройства в некий план подписки в будущем. Тим Кук ответил, что некоторые клиенты уже, по сути, пользуются своими iPhone по подписной модели, потому что для них действует план обновлений iPhone Upgrade Program, «так что, до определенной степени, это уже происходит».

Отметим, что программа обновления, о которой говорил Кук, — это услуга, которая разбивает стоимость нового iPhone и AppleCare на два года. Вместе с тем, после совершения двенадцати выплат у клиента есть возможность получить новый iPhone и заново начать выплачивать кредит. Эта опция подходит в первую очередь для тех, кто хочет получать новую модель смартфона каждый год, указывает BI.

Кук не стал конкретизировать, какие предложения или подписки Apple могла бы предлагать в будущем. Он лишь обозначил, что компания в настоящее время работает над упрощением процедуры ежемесячных выплат за iPhone в рамках iPhone Upgrade Program.

«Мы осознаем, что есть множество пользователей, которым удобно делать такие регулярные платежи и получать новую продукцию на регулярной основе, и мы намерены по-максимуму облегчить им эту процедуру», — отметил глава Apple.

«Я думаю, что подписная модель в будущем будет крайне востребованной», — подчеркнул он.

Напоследок укажем, что, помимо iPhone Upgrade Program, Apple сегодня также предлагает программу trade-in, позволяющую клиентам вернуть iPhone в хорошем состоянии, доплатить и получить новый.

Источник: hightech.plus