Bloomberg: Илон Маск предложил полностью выкупить Twitter за $43 млрд

Илон Маск сделал предложение о покупке Twitter Inc., которое назвал «лучшим и окончательным». Миллиардер заявил, что сервис «обладает исключительным потенциалом», и он пообещал его раскрыть.

Глава Tesla предложил $54,20 за акцию, что на 54% больше, чем на момент закрытия торгов 28 января. Совокупная их стоимость – около $43 млрд. После новости акции соцсети взлетели на 18%, а Tesla — упали примерно на 1,5%.

Самый богатый человек в мире подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в четверг. Маск впервые раскрыл долю в Twitter в размере около 9% еще 4 апреля.

Илон Маск является одним из самых популярных блогеров в Твиттере, часто публикуя мемы и издеваясь над более чем 80 миллионами своих подписчиков. Ранее он уже анонсировал изменения, которые бы хотел воплотить на платформе. После приобретения доли в соцсети, ему предложили место в совете директоров, но он отказался.

Маск может позволить себе покупку Twitter: его состояние оценивают в $260 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, по сравнению с рыночной оценкой Twitter примерно в $37 млрд.

В письме правлению Twitter Маск заявил, что соцсеть «не будет ни процветать, ни служить общественному императиву [своей свободы слова] в его нынешнем виде. Twitter необходимо преобразовать в частную компанию».

Процесс поглощения вряд ли будет длительным.

«Если сделка не сработает, учитывая, что я не доверяю руководству и не верю, что смогу провести необходимые изменения на публичном рынке, мне нужно будет пересмотреть свою позицию акционера». Илон Маск

Миллиардер нанял агентство Morgan Stanley в качестве советника по поглощению.

Bloomberg отмечает, что даже при покупке Twitter Илон Маск не смог обойтись без троллинга. Цена предложения включает число 420, которое является закодированной отсылкой к марихуане. Он также выбрал $420 в качестве цены за акцию во время возможной приватизации Tesla в 2018 году.