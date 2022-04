Илон Маск запустил в Twitter очередной опрос — самый крупный акционер интересуется, нужна ли кнопка редактирования

Основатель Twitter Джек Дорси покинул пост генерального директора компании, после чего возобновились разговоры на тему (не)добавления кнопки редактирования твитов. Самый богатый человек в мире (на сегодня его состояние оценивается в 288 миллиардов долларов), основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который недавно стал крупнейшим акционером Twitter, решил не оставаться в стороне и запустил очередной опрос — нужна ли кнопка редактирования?

На этот момент в голосовании приняли участие более 2,5 млн пользователей твиттера — 73,5% голосов отдано за ответ «Да». До завершения опроса остается еще 14 часов.

Do you want an edit button?

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022