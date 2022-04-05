Илон Маск запустил в Twitter очередной опрос — самый крупный акционер интересуется, нужна ли кнопка редактирования

Основатель Twitter Джек Дорси покинул пост генерального директора компании, после чего возобновились разговоры на тему (не)добавления кнопки редактирования твитов. Самый богатый человек в мире (на сегодня его состояние оценивается в 288 миллиардов долларов), основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который недавно стал крупнейшим акционером Twitter, решил не оставаться в стороне и запустил очередной опрос — нужна ли кнопка редактирования?

На этот момент в голосовании приняли участие более 2,5 млн пользователей твиттера — 73,5% голосов отдано за ответ «Да». До завершения опроса остается еще 14 часов.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Возможность редактировать твиты после публикации — одна из наиболее запрашиваемых функций с момента запуска соцсети в 2006 году. В 2020 году в одном из интервью Джек Дорси четко дал понять, что этому не бывать, поскольку это нарушает фундаментальные ценности, которые были заложены в начале и определили Twitter, сделав его таким, каким мы его знаем сегодня. Но однажды Twitter уже отступал от принципов — в 2017 году соцсеть увеличила лимит на длину сообщений вдвое (со 140 до 280 символов). К тому же Джек Дорси, как упоминалось в начале, больше не управляет Twitter.

Теоретически, Илон Маск, который остается одной из самых влиятельных личностей из более 80 млн подписчиков в Twitter, может воспользоваться влиянием, чтобы инициировать внесение изменений и добавить кнопку редактирования, но как будет время покажет. В конце марта он возмущался по поводу несоблюдения платформой принципов свободы слова, что фундаментально подрывает демократию. Здесь можно вспомнить нашумевшую историю как в начале ноября 2021 года Маск организовал в Twitter опрос о том, стоит ли ему продать принадлежащие ему 10% акций Tesla. Тогда выяснилось, что решение уже было принято — так или иначе, CEO Tesla должен был выполнить опционы на акции, срок действия которых истекает в 2022 году. В треде с обсуждением опроса Маск обратил внимание на давнюю проблему с криптомошенниками и признал, что это едва ли не единственный наиболее надоедливый момент, в очередной раз проявил «любовь» к Facebook и пошутил, что исправление смеющегося смайлика в личных сообщениях Twitter — это труднее, чем битва с боссом в Dark Souls III.

Также стоит упомянуть первоапрельскую шутку администрации Twitter о внедрении кнопки редактирования. Может, этот уже Маск так «шутил»?