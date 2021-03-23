Bloomberg: Новая версия консоли Nintendo Switch с 7-дюймовым OLED-экраном получит более производительный процессор Nvidia с поддержкой DLSS





В начале текущего месяца издание Bloomberg рассказало о том, что японский бренд Nintendo собирается выпустить на рынок в конце текущего года новую версию консоли Nintendo Switch с более крупным 7-дюймовым OLED-экраном и поддержкой 4K-разрешения. Теперь то же издание заявило, что новинка получит не только свежий экран, но и более производительный процессор Nvidia с поддержкой суперсэмплинга DLSS (Deep Learning Super Sampling).

В первой порции утечки сообщалось только о том, что новый 7-дюймовый OLED-экран будет крупнее и обеспечивать более качественное изображение, однако разрешение останется тем же — 1280×720 точек. С оглядкой на эти данные повышение производительности платформы не требовалось. Однако у Nintendo Switch также присутствует режим подключения к телевизору (TV mode), в котором изображение традиционно выводится в более высоком разрешении. В текущем поколении это Full HD (1920×1080 точек), а для новой версии предполагается 4K (3840×2160 точек), так что более мощный процессор был явно необходим.

Новая порция утечек указывает на то, что в следующем поколении Nintendo Switch будет использоваться новая система-на-чипе Nvidia с поддержкой DLSS (Deep Learning Super Sampling). Новый процессор увеличит производительность подсистем CPU и GPU, что в свою очередь обеспечит необходимую для 4K-разрешения производительность системы.

Напомним, что Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) — это фирменная технология суперсэмплинга на основе машинного обучения, которая повышает качество изображения и частоту кадров, выдавая более четкую картинку при минимальных требованиях к производительности. Первая версия технологии DLSS 1.0 обеспечивала ИИ-масштабирование на базовом уровне, тогда как DLSS 2.0 объединяет апскейлом с временным сглаживанием, что улучшает производительность и ускоряет внедрение поддержки в новые игры.

Отметим, что анонс новой модели Nintendo Switch Pro должен произойти летом-осенью 2021 года, а начало продаж — осенью-зимой, к началу праздничного сезона. По состоянию на начало текущего года Switch уже обошла по продажам 3DS, тираж актуальной консоли Nintendo вплотную подошел к отметке в 80 миллионов штук.

Источник: The Verge