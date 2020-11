NVIDIA подключила суперсэмплинг DLSS еще четырем играм (таких теперь 27), пообещав прирост производительности до 120%

В день поступления в продажу 3D-ускорителей Radeon RX 6800 и RX 6800 XT компания NVIDIA объявила очередную партию игр, получивших поддержку технологии DLSS (фирменная технология суперсэмплинга, в основе которого лежат нейросети).

С момента последнего обновления в список добавили четыре игры — Call of Duty Black Ops Cold War, War Thunder, Enlisted, Ready or Not. С этим дополнением список игр, поддерживающих NVIDIA DLSS, увеличился до 27 тайтлов.

Список игр с поддержкой DLSS:

Amid Evil Battlefield V Bright Memory Control Crysis Remastered Death Stranding Deliver Us The Moon F1 2020 Final Fantasy XV Fortnite Ghostrunner Justice Mechwarrior V: Mercenaries Metro Exodus Minecraft Monster Hunter World Moonlight Blade Pumpkin Jack Quake II RTX Shadow of the Tomb Raider Stay in the Light Watch Dogs Legion Wolfenstein: Youngblood Call of Duty Black Ops Cold War War Thunder Enlisted Ready or Not

Разумеется, NVIDIA опубликовала и собственную оценку быстродействия в разрешении 4K с трассировкой лучей и активной технологии DLSS — в зависимости от проекта прирост составляет от 30% до 120%. Обращаем внимание, что с ультра-настройками качества графики работала только Call of Duty Black Ops Cold War, а остальные с максимальными или высокими настройками. В то же время NVIDIA использовала разные тестовые стенды.