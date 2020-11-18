NVIDIA подключила суперсэмплинг DLSS еще четырем играм (таких теперь 27), пообещав прирост производительности до 120%
В день поступления в продажу 3D-ускорителей Radeon RX 6800 и RX 6800 XT компания NVIDIA объявила очередную партию игр, получивших поддержку технологии DLSS (фирменная технология суперсэмплинга, в основе которого лежат нейросети).
С момента последнего обновления в список добавили четыре игры — Call of Duty Black Ops Cold War, War Thunder, Enlisted, Ready or Not. С этим дополнением список игр, поддерживающих NVIDIA DLSS, увеличился до 27 тайтлов.
Список игр с поддержкой DLSS:
- Amid Evil
- Battlefield V
- Bright Memory
- Control
- Crysis Remastered
- Death Stranding
- Deliver Us The Moon
- F1 2020
- Final Fantasy XV
- Fortnite
- Ghostrunner
- Justice
- Mechwarrior V: Mercenaries
- Metro Exodus
- Minecraft
- Monster Hunter World
- Moonlight Blade
- Pumpkin Jack
- Quake II RTX
- Shadow of the Tomb Raider
- Stay in the Light
- Watch Dogs Legion
- Wolfenstein: Youngblood
- Call of Duty Black Ops Cold War
- War Thunder
- Enlisted
- Ready or Not
Разумеется, NVIDIA опубликовала и собственную оценку быстродействия в разрешении 4K с трассировкой лучей и активной технологии DLSS — в зависимости от проекта прирост составляет от 30% до 120%. Обращаем внимание, что с ультра-настройками качества графики работала только Call of Duty Black Ops Cold War, а остальные с максимальными или высокими настройками. В то же время NVIDIA использовала разные тестовые стенды.