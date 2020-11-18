Новости
NVIDIA подключила суперсэмплинг DLSS еще четырем играм (таких теперь 27), пообещав прирост производительности до 120%

NVIDIA подключила суперсэмплинг DLSS еще четырем играм (таких теперь 27), пообещав прирост производительности до 120%

NVIDIA подключила суперсэмплинг DLSS еще четырем играм (таких теперь 27), пообещав прирост производительности до 120%


В день поступления в продажу 3D-ускорителей Radeon RX 6800 и RX 6800 XT компания NVIDIA объявила очередную партию игр, получивших поддержку технологии DLSS (фирменная технология суперсэмплинга, в основе которого лежат нейросети).

С момента последнего обновления в список добавили четыре игры — Call of Duty Black Ops Cold War, War Thunder, Enlisted, Ready or Not. С этим дополнением список игр, поддерживающих NVIDIA DLSS, увеличился до 27 тайтлов.

Список игр с поддержкой DLSS:

  1. Amid Evil
  2. Battlefield V
  3. Bright Memory
  4. Control
  5. Crysis Remastered
  6. Death Stranding
  7. Deliver Us The Moon
  8. F1 2020
  9. Final Fantasy XV
  10. Fortnite
  11. Ghostrunner
  12. Justice
  13. Mechwarrior V: Mercenaries
  14. Metro Exodus
  15. Minecraft
  16. Monster Hunter World
  17. Moonlight Blade
  18. Pumpkin Jack
  19. Quake II RTX
  20. Shadow of the Tomb Raider
  21. Stay in the Light
  22. Watch Dogs Legion
  23. Wolfenstein: Youngblood
  24. Call of Duty Black Ops Cold War
  25. War Thunder
  26. Enlisted
  27. Ready or Not

Разумеется, NVIDIA опубликовала и собственную оценку быстродействия в разрешении 4K с трассировкой лучей и активной технологии DLSS — в зависимости от проекта прирост составляет от 30% до 120%. Обращаем внимание, что с ультра-настройками качества графики работала только Call of Duty Black Ops Cold War, а остальные с максимальными или высокими настройками. В то же время NVIDIA использовала разные тестовые стенды.

1111
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить