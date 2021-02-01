Switch обошла по продажам 3DS — тираж актуальной консоли Nintendo вплотную подошел к отметке в 80 миллионов





Вместе с другими компаниями о своих финансовых показателях в последнем квартале 2020 года отчиталась и Nintendo — за три месяца она реализовала 11,57 миллиона консолей Switch (это лучший рождественский квартал за всю историю), а общие продажи гибридной консоли с момента выхода в 2017 году достигли 79,8 миллиона единиц, превысив тираж Nintendo 3DS за все время (75,94 миллиона штук).

Одновременно Nintendo в очередной раз повысила прогноз план по продажам — теперь по итогам финансового 2021 года (он у японцев завершится 31 марта 2021 года) компания рассчитывает отгрузить не 24 миллиона, а 26,5 миллиона устройств. То есть, с большой вероятностью, к концу 2021 (календарного) года тираж Switch превысит 100 миллионов единиц и она настигнет Wii, которая за все время разошлась в количестве 101,63 миллиона устройств.

Также Nintendo подняла прогноз по годовой прибыли — на 33%, до 400 миллиардов йен (3,82 миллиарда долларов США).

Продажи софта, включая игры и дополнения, тоже растут завидными темпами: за три месяца общий показатель увеличился с 456 до 532 миллионов. То есть, еще почти 100 миллионов проданных копий. Тираж Animal Crossing: New Horizons достиг 31,1 миллиона копий — на конец сентября 2020 года было 26 миллионов. Это первый консольный эксклюзив в истории, которому удалось разойтись тиражом более 30 миллионов копий за календарный год. Продажи Pokemon Sword & Pokemon Shield достигли 20 миллионов копий — со времен Gold & Silver это первый тайтл во франшизе, добившийся таких результатов. В то же время Mario Kart 8 Deluxe перешагнула отметку в 30 миллионов копий.

Список топ-10 самых продаваемых игр на Nintendo Switch по состоянию на 31 декабря 2020 года ниже.

Mario Kart 8 Deluxe — 33,4 миллиона копий

Animal Crossing: New Horizons — 31,1 миллиона копий

Super Smash Bros. Ultimate — 22,8 миллиона копий

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 21,4 миллиона копий

Pokemon Sword & Pokemon Shield — 20,3 миллиона копий

Super Mario Odyssey — 20,2 миллиона копий

Pokemon: Let’s Go, Pikachu! & Eevee! — 13 миллионов копий

Super Mario Party — 13,8 миллиона копий

Splatoon 2 — 11,9 миллиона копий

New Super Mario Bros. U Deluxe — 9,8 миллиона копий

Тираж всех игр в топ-10 составляет без малого 200 миллионов копий.