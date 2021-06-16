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Bloomberg: следующее поколение PlayStation VR получит OLED-дисплей Samsung и выйдет в конце 2022 года

Bloomberg: следующее поколение PlayStation VR получит OLED-дисплей Samsung и выйдет в конце 2022 года

Bloomberg: следующее поколение PlayStation VR получит OLED-дисплей Samsung и выйдет в конце 2022 года


Как сообщают источники Bloomberg, Sony планирует выпустить гарнитуру PlayStation VR нового поколения в период рождественских праздников 2022 года, а само устройство будет оснащаться экранами OLED производства Samsung Display.

Такое релизное окно PlayStation VR 2 (или как бы в итоге не называлась новая версия VR-гарнитуры Sony), если оно в итоге подтвердится, полностью соотносится с первыми анонсами. Sony впервые подтвердила существование второй версии PlayStation VR в феврале, а в марте показала контроллеры для новой гарнитуры.

При этом сама гарнитура пока не была представлена — ее дизайн и характеристики пока остаются загадкой. Но в прошлом месяце UploadVR сообщал о предполагаемом суммарном разрешении экрана (4000×2040 пикселей) и поддержке технологии «фовеального рендеринга» (foveated rendering), завязанной на отслеживании движения глаз пользователя. Суть в том, что только изображения в центре поля зрения пользователя отрисовывается в максимальном качестве, а остальное размывается по мере приближения к периферии, что позволяет максимально эффективно использоваться вычислительные ресурсы. Также сообщалось об использовании подхода Inside Out (все необходимые датчики для отслеживания движений встроены в само устройство и никакой необходимости использования дополнительного оборудования нет) и поддержке тактильной отдачи.

Свежая публикация Bloomberg в большей степени посвящена Japan Display Inc, ведущему производителю ЖК-панелей, который столкнулся с падением продаж панелей из-за перехода смартфонов на экраны OLED и теперь нацелился на рынок гарнитур виртуальной реальности. Несмотря на то, что поначалу технология OLED стала стандартом для виртуальной реальности, в последнее время лидеры рынка Facebook и HTC перешли на ЖК-панели ввиду их более высокой практичности при более высоких разрешениях, хотя они сильно уступают OLED по контрастности. Но Sony, похоже, для своей следующей гарнитуры VR выбрала OLED.

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