Bloomberg: Sony разблокирует возможность расширения памяти PS5 этим летом

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Как сообщает Bloomberg со ссылкой осведомленные источники, этим летом Sony планирует снять программную блокировку слота расширения памяти PS5, что решит остро стоящую проблему нехватки памяти для новых игр.

Консоль PS5, кроме прочего, выделяется сверхбыстрым кастомным SSD (8-9 ГБ/с — для сжатых файлов с использованием аппаратного декодера Kraken), но вторая сторона монеты — относительно небольшой объем этого накопителя (всего 825 ГБ). Сейчас можно подключить любой внешний диск через USB для хранения игр с PS4, а новые проекты для PS5 можно устанавливать только на внутренний накопитель, причем пользователю отведено всего 667 ГБ (остальное место занято системными файлами). Да, игр для PS5 пока немного, но, к примеру, одна только Call of Duty: Black Ops Cold War требует 133 ГБ места.

Еще до выхода PS5 в Sony предупредили, что возможность расширить память для новых игр появится не сразу, а позже в одном из обновлений прошивки. По словам информаторов Bloomberg, Sony завершает разработку обновления прошивки, которое снимет блокировку модуля расширения, а заодно поднимет лимит вращения лопастей вентиляторов СО во избежание перегрева накопителя и всей системы. Релиз апдейта предварительно запланирован на лето 2021 года.

Ранее архитектор PS5 Марк Церни предупреждал о возможных трудностях с расширением хранилища на старте продаж ввиду недостатка SSD с подходящими характеристиками.

«Будет здорово, если получится обеспечить [возможность расширения памяти — прим. ред.] на старте, но, вероятно, такая возможность появится немного позже, поэтому, пожалуйста, не спешите покупать накопитель M.2, пока мы не дадим сигнал», — сказал тогда Церни.

Далеко не все накопители M.2 подходят для PS5, и ранее были слухи о специальной программе сертификации сторонних SSD. Собственно, пока известно только об одном SSD, удовлетворяющем требованиям Sony (среди них — PCIe 4.0 и скорость чтения 7 ГБ/с), — Western Digital Black SN850.

На днях глава PlayStation Джим Райан прокомментировал проблему дефицита PS5, предупредив, что поставки будут ограниченными вплоть до второй половины года.