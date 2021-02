Глава PlayStation о нехватке PS5 — ситуация начнет улучшаться во второй половине 2021 года

В Sony рассчитывают, что ситуация с доступностью PS5, которая находится в жестком дефиците с момента выхода в ноябре 2020 года, начнет улучшаться только во второй половине 2021 года. Об этом заявил глава игрового подразделения Sony Джим Райан в интервью The Washington Post и The Financial Times.

«‎Спрос [на PS5] оказался выше, чем мы ожидали. Это, наряду со сложностями в цепочке поставок компонентов, привело к более низкому уровню поставок, чем мы первоначально планировали. В течение 2021 года с каждым месяцем ситуация будет улучшаться. Темпы улучшения [положения дел] в цепочке поставок будут нарастать в течение года, поэтому ко второй половине [2021 года] вы на самом деле увидите поистине впечатляющие цифры». Джим Райан глава Sony Interactive Entertainment

В то же время глава PlayStation не стал обещать, что к следующему рождественскому сезону консолей хватит всем желающим.

Высокий спрос на PS5 в сочетании с продолжающимся глобальным дефицитом полупроводников и тем фактом, что пандемия COVID-19 вынуждает продавать консоли преимущественно через интернет-магазины, в который боты не оставляют никаких шансов рядовым покупателям, означает, что Sony по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями в решении проблемы дефицита PS5.

За последний квартал 2020 года Sony продала 4,5 миллиона PlayStation 5.

Остается добавить, что не только Sony не справляется с высоким спросом на консоли нового поколения. Ранее Microsoft также предупредила, что поставки Xbox Series X|S будут ограниченными вплоть до второй половины года.