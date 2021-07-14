Blue Origin разрешили запустить людей в космос на ракете New Shepard — первый полет с участием Джеффа Безоса по-прежнему запланирован на 20 июля

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании Blue Origin необходимую лицензию на первый запуск одноступенчатой возвращаемой системы New Shepard с людьми на борту. Миссия, в которой участвует основатель компании и богатейший человек на Земле Джефф Безос, по-прежнему запланирована на 20 июля.

11 июля 70-летний миллиардер Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic, совершил успешный суборбитальный полет на собственном ракетоплане VSS Unity, ознаменовав новую веху в индустрии космического туризма. Главная отличительная особенность ракетоплана VSS Unity — он управляется пилотами. Ракетоплан поднимается в атмосферу на высоту около 15-20 км с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two Он, отделяется и с помощью собственного реактивного двигателя по баллистической траектории поднимается на высоту выше 80 километров (в США эту высоту считают началом космоса), чтобы подарить пассажирам несколько минут в состоянии невесомости, а затем приземляется как планер, подобно американским орбитальным «шаттлам».

Blue Origin выбрала другой подход — компания Джеффа Безоса хочет запускать туристов при помощи одноступенчатой возвращаемой системы New Shepard, оснащенной системой аварийного спасения на случай аварии ракеты. Частью системы является пассажирская капсула, рассчитанная на шесть пассажиров. Высота ракеты вместе с установленной сверху капсулой примерно 15 метров, диаметр — 6 метров. Капсула оснащена шестью посадочными местами для экипажа, самыми крупными иллюминаторами (107х71 см) и тремя парашютами для приземления. Ракета New Shepard оснащается водородно-кислородным ракетным двигателем BE-3 собственной разработки компании, а весь полет осуществляется в полностью автоматическом режиме.

На 20 июля запланирован первый обзорный пассажирский полет многоразовой системы New Shepard. В состав экипажа, кроме основателя Джеффа Безоса, войдет его брат Марк, 82-летняя авиатор Уолли Фанк (первая женщина-инспектор FAA и NTSB, а также одна из участников Меркурий 13) и неизвестный пассажир-благодетель, заплативший за первый билет на аукционе 28 миллионов долларов.

За неделю до намеченной даты старта первого пассажирского полета FAA выдало Blue Origin лицензию на его выполнение с космодрома компании в Техасе. Она действует до августа.

Космическим туризмом также планирует заниматься компания SpaceX Илона Маска, но она будет предлагать более длительные космические вояжи на корабле Crew Dragon — к Международной космической станции или Луне.